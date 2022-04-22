航班熔斷｜兩月僅11班英國機　數百學生求助　學者醫生均指應放寬

港府於4月取消九國「禁飛令」，然而仍維持「最辣」的航班熔斷機制，同機三人確診即停飛七日，令航空公司不敢加開航班，國際航空運輸協會（IATA）更形容「香港已在航空地圖上消失」。

未來兩個月只有六班倫敦、五班曼城英國直航機回港，有升學顧問接獲過百滯留英國的學生家長求助，未夠18歲的學生或要頻撲找寄宿家庭。16歲女兒在英國留學的關太，為女兒買的機票接連取消，至今未敢對女兒交代實情，「唔敢話畀佢知，驚佢會喊」。

有學者及醫生均認同，可以適度放寬熔斷機制，在防疫之間取得平衡。



▼4月1日 九個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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國泰為免熔斷 往返英國兩個月只有11班機

根據航班熔斷機制，只要一班客機有三名以上乘客確診，該航班便需停飛香港七日。為免觸發熔斷機制，國泰航空早前雖然恢復部份航線，但航班量有限，暫時倫敦到港的5、6月合共只有六班；英國曼徹斯特到港的亦只有五班。

原本有經營英國直航到港的英國航空及維珍航空，暫時仍未恢復到港客機服務，英航日前在社交媒體回應乘客查詢時指，在5月29日前，都會暫停到港客機；維珍航空則在回應外電時指，會停飛至今年9月。

4月21日的熔斷航班。（衞生防護中心）

數百學生未滿18歲 暑期留英要另找寄宿家庭

英國升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘表示，最近兩周陸續收到求助，指難以購買機票回港，至今有數以百計求助。他續稱，部份留學生未滿18歲，暑假期間學校的宿舍都會關閉，直言：「唔返香港可以去邊？」

他表示，去年已有同類情況，需四處尋找當地家庭寄宿，希望港府可放寬熔斷機制，現時過於嚴格，航班量根本不足以應付留學生需求。

英識教育執行董事陳思銘。（資料圖片／吳煒豪攝）

去年暑假 香港調升英國風險級別

關太是其中一名求助的家長，其16歲女兒於英國留學至今三年。她表示，去年暑假時，女兒已打算回港，當時已持有7月份的機票，豈料港府突然於6月底調高英國的風險級別，全面禁飛回港，最終無法回港，對上一次重聚已是去年3月，即逾一年未碰面。

她坦言又掛念又擔心，「好似想回家見家人都無得揀咁」。

連埋英航、國泰機票 均被取消

到今年暑假前夕，關太早於去年12月，便為女兒從英國航空購買今年6月回港的機票；上月再買國泰的機票回港，以防有航班取消。豈料，兩張機票都未能如期出發，雖然國泰職員提到可選擇7月某個日子出發，但國泰仍未落實時間表，即有可能揀選新日子後，當日都仍然沒有航班，要再延遲回港。她形容，現時提早多月買機票猶如「買大細」，雖然日子可以隨意揀選，但當日可能無航班，例如她3月時購買6月29日倫敦機票，但最終當日根本沒有航班。

關太表示，雖然有職員建議，可以轉乘至德國法蘭克福再回港，但始終女兒年紀尚輕，而且擔心到達別國等待轉機時，不幸遇上航班熔斷，反而滯留在其他國家。她表示，有不少家長面對同樣難題，「大家好無奈，唔知可以做啲乜」。

2022年4月14日，一架國泰航空班機準備降落香港。（廖雁雄攝）

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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未撲到機票 未敢告知女兒

去年女兒都有滯英經歷，關太表示，當時慶幸女兒有朋友剛舉家移民到英國，故可以暫住；但今年對方因家事需回港，即一旦滯留英國，暫時未有寄住地方。關太表示，由於新加坡有遠房親戚，如最終未有直航機票，或會讓女兒到新加坡轉機回港，萬一遇上熔斷，都有親戚從旁照料。

關太表示，女兒之後便需考試，現時仍未告知上述情況，擔心影響其應考心情，「唔敢話畀佢知，驚佢會喊」。

「香港從航空地圖上消失」 政協不明熔斷邏輯

全國政協常委胡定旭日前質疑熔斷機制影響香港對外交往，不明當中邏輯；IATA（國際航空運輸協會）總幹事Willie Walsh日前亦指，香港的防疫政策，令各間航空公司進出香港都極度困難，形容香港形同從航空地圖上消失，失去國際航空樞紐地位。

航空學者：對外接軌重要 應盡早通關

對於現時的情況，中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，熔斷機制明顯令航空公司難以經營，明白留學生難買機票，認為政府在參考一直以來的經驗後，可以放寬有關規定，但詳細情況應由防疫專家決定。他續指，香港作為國際金融商貿中心，又多港人於外地居住，與國際及內地接軌對普通市民的生活非常重要，認為通關「早得一日得一日」。

他續指，現時最重要是在疫情與經濟間取得平衡，雖然英國直航到港的航班有限，但其實仍可以到其他國家轉機到港，認為只要有需求，相信都會有航班來港。

醫生梁子超：應調整熔斷機制觸發人數

呼吸系統專科醫生梁子超亦同意，可以適度放寬熔斷機制的觸發人數，例如由三人增至五人。他表示，由於香港疫情回穩，輸入個案所佔的新增個案比率上升，需小心因應各地疫情放寬，亦需維持一定的防疫措施。

▼4月18日 機場送機情況▼

