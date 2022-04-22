街市經理涉向租戶收轉手及頂手費　並偷取租金15萬　被判入獄16月

馬鞍山新港城中心街市的男經理，涉安排租戶分租和「頂手」時，私下收取3.4萬元，又偷取多名租戶的租金和欠租的利息逾15萬元。經理被廉政公署拘捕，今（22日）在區域法院承認代理人接受利益和盜竊共13罪，被判囚16個月。



被告葉永成，62歲，承認2項代理人接受利益和11項盜竊罪。

案情指，卓億投資有限公司營運新港城中心街市，被告案發時為卓億的經理，工作包括處理租務事宜。

案發於2018年1月至2019年11月間，被告協助租戶分租和「頂手」時，分別從兩名新租戶收取9千元的轉介費和2.5萬的「頂手費」。此外，三名租戶以支票或現金，繳交租金或逾期交租的利息時，被告亦偷取部份現金，以及把支票存入自己或其朋友的戶口，涉款約15.7萬元。

辯方求情時承認本案涉及違反誠信，指被告因一時貪念犯案，現已感懊悔。

法官判刑時指，涉及兩項控罪都是嚴重罪行，最終判被告監禁16個月。此外，被告已償還其中一項代理人接受利益罪的9千元，法官今就另一項代理人接受利益罪的2.5萬元，頒令被告需向卓億賠償該款項。

案件編號：DCCC222/2021