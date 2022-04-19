兩男女轉載許智峯投白票貼文　認煽動罪　判監2個月准緩刑

兩名男女在去年立法會選舉期間，於社交媒體轉載許志峯呼籲港人投「白票」的貼文，從而被控選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票罪，兩人早前承認控罪，兩人今（19日）在觀塘裁判法院被判入獄2個月，但准緩刑18個月。



兩名被告：陳健民（36歲，男銷售員）及梁月嫦（65歲，女辦公室助理），被控於2021年10月30日至12月16日期間，在個人社交媒體專頁上，轉載已流亡海外的前立法會議員許智峯的貼文，內容涉及煽惑在選舉中以任何方式處置選票，致令該選票被視為無效。

立法會選舉於去年10月30日開始接受提名，根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》，當日起直至去年12月19日的投票日，被界定為選舉期。廉署在提名期展開後，已提醒市民勿作出煽惑他人不投票或投無效票的行為，否則有機會違反該條例第27A條的罪行。

兩被告均有轉載許智峯的貼文

然而兩名被告分別於同日在其個人社交媒體專頁，轉載一個於前一日在許智峯社交媒體專頁發布的貼文，該貼文煽動閱覽人士在立法會選舉中投白票。該貼文一直在陳的專頁上一直展示至去年11月9日，而梁的貼文則展示至去年12月16日。

廉署已獲手令通緝許

廉署於去年11月底獲裁判官簽發手令通緝許智峯，指許涉嫌在其個人社交媒體專頁上展示貼文，煽惑他人在立法會選舉中投白票。廉署亦有就涉案兩則轉載貼文展開調查，並起訴二名被告。

條例最高刑罰判監3年罰款20萬

涉案的《條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。任何人士干犯《條例》第27A條，一經定罪最高可判處監禁3年及罰款20萬元。

案件編號：KTCC2291、92/202