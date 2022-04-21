物流業者投救世軍運輸服務　用3間公司報價騙14萬合約　判社服令

物流公司營運者，涉嫌以3間由他控制的公司向救世軍港澳軍區發報價單，並騙取14萬元的運輸服務訂單，經廉署調查後被控以串謀詐騙罪，早前被裁定罪成。裁判官今日（21日）判刑指，相信被告有真誠悔意，接納他角色被動，而且救世軍一直使用被告公司服務，不確定圍標為排除其他競爭者，或只是貪方便，認為所造成損害不大，判他240小時社會服務令。



求情指角色被動

被告畢偉倫，54歲，路明物流(香港)有限公司營運者，被裁定一項串謀詐騙罪名成立。

辯方指，被告真誠反省，又指被告角色較為被動，事實上救世軍一直都使用被告公司的服務，某程度上肯定他公司的服務。

救世軍收到3間公司報價

控方案情指，救世軍是一間非政府社福機構，他們設有一項「循環再用計劃」，將公眾捐贈的衣物及物資分發到旗下店舖售賣。他們在2019年初就運輸服務邀請報價，接獲3份包括路明物流等公司提交的報價單。

救世軍相信該3份報價單是由3間獨立公司擬備，因路明報價最低，故把運輸服務判授多路明，4月完成服務後，救世軍在同年7月支付逾14萬元服務費。

3份報價單均由被告擬備

惟廉署調查發現，另兩間報價的公司，分別由被告的岳母及被告一名朋友成立。該三份提交予救世軍的報價單，均由被告的僱員按其要求擬備。若救世軍知悉被告直接或間營運該3間公司，不會接納這3份報價單，亦不會將服務判授予路明。

案件編號：KCCC 2157/2021