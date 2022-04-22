強制檢測︱再增40大廈　半山壹號、譽・港灣、永定道消防宿舍上榜

食物及衞生局周五晚更新強制檢測大廈名單，繼續有40大廈上榜，當中有15幢私人住宅，當中包括半山壹號32座、譽・港灣7座及嵐岸6座等；另外19幢公屋、有四幢居屋及一幢綠置居，以及牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座亦於今日上榜。



上榜大廈當中，有15幢為私人住宅，當中包括何文田半山壹號32座、新蒲崗譽．港灣7座、馬鞍山嵐岸6座及土瓜灣傲雲峰1座等；另外有19幢公屋上榜，當中包括了黃大仙下邨龍逸樓、屯門良景邨良傑樓等。

同日亦有4幢居屋上榜，包括藍田康逸苑康景閣、大埔新興花園康誠閣、將軍澳雍明苑澤明閣及沙田愉翠苑愉禮閣；綠置居新蒲崗景福街118號景泰苑亦於周三上榜。另外牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座亦入榜。

以地區計，沙田區有4幢住宅上榜，是全港最多；其次為大埔區及屯門區，同樣有3幢大廈上榜。任何人於4月9日至4月22日曾身處上述大廈超過2小時必須進行檢酸檢測，位於竹園北邨蕙園樓旁籃球場及葵涌石蔭東邨蔭興樓對出排球場的流動採樣站會延長服務日期至周日（24日）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至4月22日)▼

