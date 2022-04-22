疫情｜放寬防疫措施疫情或反彈　衞生署歐家榮：密切注視未來兩周

本港疫情續漸受控，有消息指政府有意放寬熔斷機制。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今日（22日）於疫情記者會上表示，自4月1日解除禁飛令後，至今有約30班航班因觸犯熔斷機制被禁止抵港。他稱，食衞局一直留意全球新冠疫情走勢，作出合適的風險評估及審視現時外防機制。



另外，歐家榮表示，自昨日（21日）放寬社交距離措施後，預料確診數字或有回升，市民仍然要保持謹慎，將密切注視未來兩周內的個案數字走勢。



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歐家榮今日（22日）指，自在4月1日起解除禁飛令後，曾約30班航班因觸犯熔斷機制而被限制抵港。歐指，熔斷機制是重要的外防措施。每個抵港旅客都必須遵從嚴謹的檢測及酒店隔離措施規定，以避免有個案流入社區。每宗外地輸入陽性個案都會進行基因分析，審視會否出現不尋常的病毒株。

歐續，熔斷機制涉及多方面考慮，食衞局一直進行多方面風險評估及留意全球病毒形勢、確診個案數字及輸入個案資料，適時會公布。

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歐家榮：市民外出用膳除口罩增加風險

政府昨起放寬首階段社交距離措施，歐家榮預料之後個案數字會有所上升，將密切注視未來兩周內的個案數字，「當晚市堂食開返，多咗市民外出用膳，除口罩都會增加咗風險。」

他補充，現時個案追蹤工作主要集中在家居接觸者、安排個案家居隔離，或有需要送去隔離設施。衞生署透過兩個平台收集資料，包括確診者居住大廈及工作地點做流學病學分析。如果發現工作場所、大廈、學校或院舍出現大量爆發將發出公告強檢。他進一步解釋，當個案數字再下跌時才會做深入流行病學調查，詳細追蹤個案行蹤。

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歐家榮表示，雖然今日確診數字較昨天回落，但仍維持500至600宗，市民仍然要保持謹慎。他表示樂意見到本港每隔一段時間，確診數字有慢慢下降跡象，代表疫情進入穩定階段。

如果疫情繼續保持穩定狀態，無反彈或持續下，他稱政府會審視經濟、社會便利、公共衞生因素，可繼續分階段放寬；相反，如有反彈或個案大規模升，現時都有預案措施控制。

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