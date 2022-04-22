航班熔斷｜5月起放寬　全機5%乘客確診才需停飛　非港人可入境

香港疫情逐漸放緩，但一直維持航班熔斷機制，受到商界、航空界批評，國際航空運輸協會更形容「香港已在航空地圖上消失」。政府今日（22日）表示，將調整入境防控措施，包括由5月1日起，容許非香港民居來港。另外，由當日起，熔斷機制的觸發門檻將放寬，由三名乘客確診禁飛，調高至五名，或全機乘客總數的5%或以上乘客，以較高者為準。



▼4月1日 九個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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各界促放寬 港府終採納

全國政協常委胡定旭日前質疑熔斷機制影響香港對外交往，不明當中邏輯；IATA（國際航空運輸協會）總幹事Willie Walsh日前亦指，香港的防疫政策，令各間航空公司進出香港都極度困難，形容香港形同從航空地圖上消失，失去國際航空樞紐地位。

政府今日傍晚發稿稱，因應疫情最新發展，並考慮近期抵港人流和相應的輸入個案數字、本港應對疫情能力，以及整體社會經濟需要，由5月1日零時起放寬若干措施，並在繼續嚴謹檢疫措施的前提下，盡可能減輕到港人士在預訂航班和檢疫酒店的不確定性，以回應須回港的香港居民，以及相關業界的強烈訴求。

政府跨部門督導委員會暨指揮中心近日檢視了自4月1日以來，抵港航班數目及乘客流量，以及實際輸入個案的情況。雖然4月1日至今，每天的抵港乘客人數，因月初撤銷九國「禁飛令」後有所增加，由今年一月至三月的平均每天少於300名抵港乘客，增加至4月1日以來，平均每天約1,200百名抵港乘客；但輸入個案比率不升反跌，由約3%下降至約1%，故認為認為有空間可以適度調整相關措施。

容許非香港居民入境到港

按現時政策，原本只有香港居民可到港。政府表示，由5月1日起，容許過去14天，曾在海外地區逗留的非香港居民，按現時港人相同的安排來港，包括必須符合所有入境檢測及檢疫要求、完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果，以及預訂指定檢疫酒店；然後抵港後接受「檢測待行」，並由指定車輛轉送往指定檢疫酒店，接受強制檢疫，期間做多次檢測。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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熔斷機制方面，現時只要一班客機有三名以上乘客確診，該航班便需停飛香港七日。政府表示，由4月1至20日，機制被觸發共25次，影響數以千計準備回港的香港居民，並留意到有意見認為觸發指標過於嚴苛，嚴重影響航空公司的運作。

5人或5%乘客才熔斷 較高者為準

政府表示，熔斷機制為控制入境流量的措施之一，避免短時間內從個別較高風險地區輸入大量個案，因此在「外防輸入」的防疫策略下，仍有需要維持。不過在檢視最新數據後，認為與香港有密切往來的海外地區疫情，大致呈下降趨勢，而且整體入境人流及輸入風險，現已有指定檢疫酒店數目控制，因此可調整觸發指標。

由5月1日起，將由三名乘客，調高至五名，或全機乘客總數的5%或以上乘客（以較高者為準）經抵港檢測而確診。

▼4月18日 機場送機情況▼



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另外，如有三名或以上的乘客，經抵港檢測而確診，及該航班容許一名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下指明條件的乘客登機來港，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線，將被禁止着陸香港五天。

在入境安排方面，現時所有經機場抵港的人士，均須於抵港時在機場的臨時樣本採集中心接受核酸檢測，獲確認陰性結果後，方可由指定車輛，轉送往指定檢疫酒店接受強制檢疫。政府認為可以加入快速檢測的要求，抵港乘客接受專人採樣作核酸檢測時，將同時採樣做快速檢測，相關措施預計在五月初實施。

國泰航空回覆表示，歡迎政府調整航班熔斷機制，及其他入境措施，將會逐步恢復更多航班，最新詳情可參考持續更新的網頁。