放寬食肆堂食｜AlipayHK：昨餐飲交易升2.5倍　15萬人消費券清零

本港新冠肺炎疫情緩和，食肆昨（21日）起可恢復晚市堂食。消費券支付平台之一的AlipayHK支付寶表示，昨日放寬食肆人數限制後，餐飲交易總額較上月同期飆升近2.5倍。另外，目前已有15萬名AlipayHK用戶用完首期5,000元消費券，總金額達7.5億元。



▼4月21日 食肆恢復晚市堂食，日式燒肉店座無虛席▼



+ 3

交易筆數按周增長1.5倍

食肆昨日起可恢復晚市堂食，每枱人數上限亦放寬至四人。AlipayHK今日（22日）公布，昨日餐飲交易表現突出，交易總額較上月同期升近2.5倍，交易筆數則增長1.5倍。AlipayHK又稱，本港有超過一半餐飲食肆，已經接入其系統。

▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



+ 2

15萬人已花光7.5億消費券

AlipayHK又公布，自消費券派發至今，已有15萬名用戶用完5,000元消費券，總金額達7.5億元，並提醒用戶可打開應用程式查閱消費券餘額等情況，並領取或購買商戶優惠券。

▼4月21日 旺角人流明顯回升▼

