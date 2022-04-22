放寬食肆堂食｜AlipayHK：昨餐飲交易升2.5倍 15萬人消費券清零
撰文：黃金棋
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本港新冠肺炎疫情緩和，食肆昨（21日）起可恢復晚市堂食。消費券支付平台之一的AlipayHK支付寶表示，昨日放寬食肆人數限制後，餐飲交易總額較上月同期飆升近2.5倍。另外，目前已有15萬名AlipayHK用戶用完首期5,000元消費券，總金額達7.5億元。
▼4月21日 食肆恢復晚市堂食，日式燒肉店座無虛席▼
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交易筆數按周增長1.5倍
食肆昨日起可恢復晚市堂食，每枱人數上限亦放寬至四人。AlipayHK今日（22日）公布，昨日餐飲交易表現突出，交易總額較上月同期升近2.5倍，交易筆數則增長1.5倍。AlipayHK又稱，本港有超過一半餐飲食肆，已經接入其系統。
▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼
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15萬人已花光7.5億消費券
AlipayHK又公布，自消費券派發至今，已有15萬名用戶用完5,000元消費券，總金額達7.5億元，並提醒用戶可打開應用程式查閱消費券餘額等情況，並領取或購買商戶優惠券。
▼4月21日 旺角人流明顯回升▼
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食肆放寬至四人一枱 一家三口同枱打邊爐 食客：好似放監咁晚市堂食重開｜燒烤店輪候300張票 生意倍增 市民︰有得食好食圖輯｜疫情回落 重開晚市 旺角街頭從「清零」到「復常」消費券｜莊太量指首階段發放金額較上次高 高檔消費品受惠復活節長假最後一日 金舖人流升生意增 有人消費券$4000買金鏈電子消費券｜街市不足三成檔販裝電子支付 檔販拆解一原因致卻步復活節｜長假首日市民報復式消費 有人或用盡消費券 店舖現人龍