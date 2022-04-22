航班熔斷｜商界批放寬後仍過嚴：內地通關無期　應盡快與國際接軌

接連受到商界、旅遊界等批評的航空熔斷機制，港府終在周五（22日）宣布放寬，從5月起熔斷觸發條件，會調高至五人或全機乘客總數5%以上確診，以較高者為準，亦繼封關兩年多後，首次開放非本港居民入境。

對於放寬措施，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，全球多國都陸續撤銷對外的防疫限制，本港新措施仍然過嚴，與內地通關遙遙無期，建議直接取消檢疫措施，令香港與國際通關，「唔理大陸㗎啦，大陸個邊有排都開唔到」。

旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，相信放寬措施對工幹、留學等有幫助，航班有望在一個月後增加，但一般旅遊則仍然不可行，始終仍有七日檢疫要求。



▼4月1日 九個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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由5月1日起，港府放寬容許非香港民居來港。另外，由當日起，熔斷機制的觸發門檻將由三名乘客確診禁飛，調高至五名，或全機乘客總數的5%或以上乘客，以較高者為準。

新安排亦是香港「封關」約兩年後，首次容許非本港居民從外國入境香港。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

多國已放寬入境限制 無法只等內地

劉達邦回應《香港01》查詢時表示，原本需出國與客戶商談，但受熔斷機制影響，之前訂購多張往英國、美國的雙程機票，都全數被取消，批評原有措施過於嚴格，令航班數量大減，而且票價大升，現時或需先購單程機票飛往外國開會。

他表示，放寬外國人入境後，確實有助經濟，例如外商可到香港參與展覽會，多個行業都會受惠。然而，他批評整體措施仍然「放鬆得唔夠多」，全球多國都開始放寬，而且據港大推算香港已有逾400萬人曾染疫，認為防疫措施再無必要。

對於現時回港仍需檢疫七天，他直言：「取消咗佢啦！」他續稱，去年香港連續多月「清零」，都無法與內地通關，倒不如現時盡快與國際無通關，即使可能更難與內地通關，有一定損失，但始於至少可恢復國際來往，改善經濟。

唔理大陸㗎啦，大陸個邊有排都開唔到。 劉達邦

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

入境檢疫七日 旅遊業界料不受惠

崔定邦回應稱，支持是次放寬，相信港府參考過去20多日數據後，發覺原有措施過於保守，故決定放寬。他表示，一班客機約200至300人，約5%乘客確診，即大約10多人，觸發的機會較低，門檻較合理。

崔表示，放寬後航空公司需時調動航班，相信大約一個月後，回港航班會愈來愈多，對商界、留學生都有好處，有助解決機會問題。不過他亦指，由於仍有七日檢疫期，休閒旅遊仍然不可行，而且由於香港始終需與內地通關，故仍需有外防輸入措施。