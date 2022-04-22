業界指殯儀館服務已預約至5月底　逾千具遺體滯留殮房

第五波疫情下，死亡數字一度高企，不少遺體未能及時火化，當局要設置臨時凍櫃存放遺體。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（22日）在電台節目表示，大部份逝者家屬已經完成認領遺體程序，正預約處理後事，但因全港殯儀館能提供的空間，每日只能為120位先人辦後事，目前殯儀館服務已預約到5月底。

他又提到，臨時凍櫃在日曬雨淋的環境下，溫度或受影響，有機會令遺體腐化加快，建議政府可考慮在臨時凍櫃上搭建帳篷；亦呼籲逝者家屬盡快為現時存放在臨時凍櫃的先人辦後事。



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殯儀館服務已預約5月底

殯儀業商會理事長郭凱邦在電台節目《千禧年代》表示，當局已加快處理死亡文件，大部份逝者已有死亡文件，由家屬預約殯儀館服務、火化日子期間等，需要約兩至三星期才能處理到後事。

但現時殯儀館服務已預約5月底，即使只是租用殯儀館服務幾小時的預約都有很多，在儀式進行前，遺體會滯留放在公眾殮房或臨時凍櫃。郭凱邦續指，雖然個別遺體可存放在殯儀館，但現時殯儀館已嚴重負荷。

他又指，現時全港殯儀館能提供的空間，每日只能為120位先人辦後事，「因為硬件係咁多間就咁多間，無話可以多一間。」他建議政府應慎重考慮未來殯儀服務需求，建設大型殯儀館或增設更多凍櫃。

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凍櫃日曬雨淋或影響遺體狀態 呼籲家屬盡快為先人辦後事

郭凱邦提到，部份家屬會選擇在醫院殮房或公眾殮房辦簡約儀式後，將先人送往火化。但若然家屬想選用一些較傳統的方法辦理先人的後事，如要擇日子、計吉凶等，或令後事延後舉辦。

他留意到，大部份遺體均有腐化情況，或因臨時凍櫃在日曬雨淋的環境下，溫度或受影響，建議政府可考慮在臨時凍櫃上搭建帳篷；亦呼籲逝者家屬盡快為現時存放在臨時凍櫃的先人辦後事。

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