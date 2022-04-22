業界指殯儀館服務已預約至5月底 逾千具遺體滯留殮房
撰文：江麗盈
出版：更新：
第五波疫情下，死亡數字一度高企，不少遺體未能及時火化，當局要設置臨時凍櫃存放遺體。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（22日）在電台節目表示，大部份逝者家屬已經完成認領遺體程序，正預約處理後事，但因全港殯儀館能提供的空間，每日只能為120位先人辦後事，目前殯儀館服務已預約到5月底。
他又提到，臨時凍櫃在日曬雨淋的環境下，溫度或受影響，有機會令遺體腐化加快，建議政府可考慮在臨時凍櫃上搭建帳篷；亦呼籲逝者家屬盡快為現時存放在臨時凍櫃的先人辦後事。
▼3月21日 富山公眾殮房冷藏櫃情況▼
+14
殯儀館服務已預約5月底
殯儀業商會理事長郭凱邦在電台節目《千禧年代》表示，當局已加快處理死亡文件，大部份逝者已有死亡文件，由家屬預約殯儀館服務、火化日子期間等，需要約兩至三星期才能處理到後事。
但現時殯儀館服務已預約5月底，即使只是租用殯儀館服務幾小時的預約都有很多，在儀式進行前，遺體會滯留放在公眾殮房或臨時凍櫃。郭凱邦續指，雖然個別遺體可存放在殯儀館，但現時殯儀館已嚴重負荷。
他又指，現時全港殯儀館能提供的空間，每日只能為120位先人辦後事，「因為硬件係咁多間就咁多間，無話可以多一間。」他建議政府應慎重考慮未來殯儀服務需求，建設大型殯儀館或增設更多凍櫃。
▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼
+1
凍櫃日曬雨淋或影響遺體狀態 呼籲家屬盡快為先人辦後事
郭凱邦提到，部份家屬會選擇在醫院殮房或公眾殮房辦簡約儀式後，將先人送往火化。但若然家屬想選用一些較傳統的方法辦理先人的後事，如要擇日子、計吉凶等，或令後事延後舉辦。
他留意到，大部份遺體均有腐化情況，或因臨時凍櫃在日曬雨淋的環境下，溫度或受影響，建議政府可考慮在臨時凍櫃上搭建帳篷；亦呼籲逝者家屬盡快為現時存放在臨時凍櫃的先人辦後事。
▼3月6日 沙田寶福紀念館旁凍櫃開始存放遺體▼
+10
清明節｜殯儀業料遺體積存需三個月紓緩 天暖加快腐爛籲快辦後事疫情｜殯儀館為新冠亡者設瞻仰遺容館 送行者歎仍未能見最後一面東華三院寰宇殯儀館轉為指定瞻仰遺容館 助親屬送別確診先人殯儀業界指本港棺木只夠兩三日用 業界指有港產環保棺木替代死亡人數倍增 殯儀業︰負荷到頂 殮房未配合 先人無法好好上路