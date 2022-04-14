四名警員查販毒案涉揑造搜屋紀錄 遭廉署起訴公職人員行為失當
撰文：孔繁栩
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廉政公署今日（14日）落案起訴一名警長及三名警員，在2018年於屯門一項反危險藥物行動中，涉嫌就該宗販運毒品案刑事調查，揑造搜屋紀錄。廉署控告四名被告公職人員行為失當，他們已獲准保釋，下周三（20日）在屯門裁判法院應訊。
廉署早前接獲貪污投訴展開調查，今日落案起訴該四名警務人員一項公職人員行為失當罪名，違反普通法。
被告分別為警長馮孝聰（45歲）、警員林耀然（38歲）、警員羅學鍵（32歲）及警員葉家豪（31歲），四名被告於案發時駐守屯門警區一個特別職務隊，主要負責調查區內涉及危險藥物、賣淫活動及非法賭博的罪案，他們已獲廉署准予保釋，以待下周三（20日）在屯門裁判法院應訊。
被捕人報稱遭搜屋 四警被指行為失當
根據被告的記事冊紀錄、證人供詞及調查報告，馮孝聰於2018年3月14日黃昏率領上述特別職務隊成員，在屯門展開一項反危險藥物行動，三名同案被告亦有參與。一名男子在行動中被捕，他身上有五包氯胺酮（K仔），而報稱其住所其後遭搜查。該名男子於2018年3月15日被控一項販運危險藥物罪名。
廉署指他們涉嫌於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在上述販運毒品案調查期間，作出有關進行搜屋的虛假紀錄。
警方在廉署調查期間提供全面協助。
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