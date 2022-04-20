廉署起訴路政署外判員工　涉用假報價單誇大升降機建築開支12萬元

廉政公署今日（20日）落案起訴一名路政署外判商員工，涉嫌使用虛假報價單。被告屬於和明土木工程有限公司的項目統籌，涉及柴灣一行人天橋升降機工程。但被告向總承建商申請報銷開支11萬9千元，數目被指誇大。被告獲廉署准予保釋，將於星期五（22日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

被告陸成斌，29歲，於和明土木工程有限公司(和明)任職項目統籌。陸被控一項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條。廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查。廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴。

涉事承建商均安建築於2019年獲路政署聘任作為工程項目的總承建商，負責為柴灣一條行人天橋安裝無障礙升降機，項目於同年以1億6千萬元分判予和明土木工程有限公司。

案發時，被告於和明任職項目統籌，負責監督上述工程，期間分判商可向均安提交發票或報價單，以申請報銷開支。

控罪指，被告涉嫌於2020年7月底至8月底期間，使用虛假文書，即一份看來是由一間供應商向和明發出，總金額為11萬9千元的報價單，意圖誘使均安接受為真文書。上述報價單涉及四個過濾廢水的沉積池，報價金額被指遭誇大。

路政署及均安在廉署調查案件期間提供全面協助。