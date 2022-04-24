院舍建「流動方艙」隔離確診長者　防交叉感染　冀作探訪空間

撰文：李沛姿
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在第五波疫情中，安老院舍有不少長者確診或去世。為了避免再次出現大規模爆發，立法會議員陳恒鑌聯同信山實業，共同研究可快速安裝的臨時隔離設施「NCCO防疫流動方艙」（下稱「流動方艙」），在院內建立臨時的獨立隔離空間，及早隔離確診長者，保障長者和院舍員工健康。

全港有七間院舍正在試用「流動方艙」，收集院舍意見後，將會推出改良版。陳恒鑌相信，安全的空間有助推動院舍探訪，讓長者及早與家人團聚，並稱會與政府商討，研究能否推廣「流動方艙」至更多院舍。

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可緊急隔離　或用作探訪、用膳空間

第五波疫情重創本港多間安老院舍，立法會議員陳恒鑌有見長者死亡個案大增，為了避免相關情況再次發生，3月中提出建議，與信山實業合作，最終用了三星期，推出臨時隔離設施「流動方艙」。

「流動方艙」目的是保障長者和院舍員工的健康，防止交叉感染。陳恒鑌舉例說，如有長者在安老院內，或出院後感到不適，即可立即隔離。另外，院舍員工可在「流動方艙」內脫下口罩吃飯，確保安全。他續指，「流動方艙」另一作用，是推動院舍探訪，相信安全的空間，能讓長者及早與家人團聚。

「流動方艙」有助推動院舍探訪，讓長者能與家人團聚，保障心理健康。（由信山實業提供）

成本低　每小時換氣21次

現階段的「流動方艙」需要兩小時安裝，魔術貼的設計易於拆卸。為了保持衞生，「流動方艙」採用NCCO氧聚解技術，並有多項功能，包括每小時換氣21次，配備雙重氧聚解系統，分別對入風及出風進行空氣淨化等。

「流動方艙」的成本是幾千元至一萬元，現時有團體及公司以慈善方式捐贈給安老院舍使用。信山實業董士陳志強指出，只需要百多元就可更換氧聚解系統的濾芯，相信不會對安老院舍構成負擔。

七間院舍試用　反應正面

現時共有12個「流動方艙」，分布在七間院舍內試用，其中包括香港聖公會將軍澳安老服務大樓。服務總監黃禮財稱，「流動方艙」讓院舍能夠在密集的空間先做隔離，保護其他院友及職員。不過，他強調一旦有大型爆發，院舍仍要依賴醫療機構。

黃禮財表示，院內有三個「流動方艙」，他們試用了兩星期，院友和職員試用後反應正面，認為多個設施對防疫有好處。三個「流動方艙」分別為「檢查區」、「員工進食區」和「運動區」。

他解釋，剛從隔離設施回到院舍的長者，可在「檢查區」先做病毒檢測，確保得到陰性結果；員工則會在「員工進食區」享用膳食，減少傳染機會。另外，由於擔心剛康復的長者仍帶有病毒，所以會安排他們在「運動區」做運動。

香港聖公會將軍澳安老服務大樓服務總監黃禮財稱，他們試用了兩星期，院友和職員對「流動方艙」反應正面。（張浩維攝）

團隊正改良「流動方艙」，將會推出新版本。陳志強說，收到院舍使用後的意見，對改善「流動方艙」有很大幫助，包括增加自動殺菌裝置、增加兩邊出口、加裝LED燈、調整空間大小等。陳恒鑌則指出，一直有與政府當局接觸，他們將會推出50個改良版「流動方艙」，正研究能否推廣至更多院舍。

民建聯工商專業委員會委員張景和、立法會議員陳恒鑌、信山實業董士陳志強、香港聖公會將軍澳安老服務大樓服務總監黃禮財（左起），在院舍介紹「流動方艙」的用途。（張浩維攝）
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