九龍醫院再多九病人確診抗萬古霉素腸道鏈球菌　本月合計17宗

九龍醫院繼周三（20日）公布有八名內科男病人確診為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者後，今日（23日）再公布多九名內科延續護理病房男病人亦確診為帶菌者，目前該院已有17名男病人確診。院方稱現時各人情況穩定，正接受隔離治療，並已通知醫管局及衞生署衞生防護中心跟進。



九龍醫院再多九名男病人確診為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

再多九名男病人確診為帶菌者

九龍醫院表示，因應早前有人確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌，院方按既定感染控制程序展開追蹤篩查後，發現再多九名內科延續護理病房男病人同樣確診，年齡介乎66歲至95歲。

該院指出，涉事病房已經加強執行各項感染控制措施，包括徹底清潔及消毒相關病房、加強病人入院篩查及環境篩查、加倍注意高感染風險的處理程序及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。

九龍醫院已就事件通知醫管局。（資料圖片）

該院會繼續緊密監察病房及病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生署衞生防護中心作出跟進。

九龍醫院早前八人確診 仁濟一患者離世

翻查資料，九龍醫院本周三曾公布，一名68歲科延續護理病房男病人於4月7日確診為帶菌者，同房七名年齡介乎59歲至96歲的男病人亦被查出為帶菌者。另外，仁濟醫院早前有五名患新冠肺炎的男病人亦被發現帶有該菌，其中一早前已離世。