仁濟醫院爆抗萬古霉素腸道鏈球菌群組　一名新冠病人離世

仁濟醫院發言人今日（19日）公布，繼4月13日一名新冠病人確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌後，再有五名年齡介乎73歲至91歲的新冠男病人，亦帶有該鏈球菌；其中一人早前已離世，其餘四人目前情況穩定，正接受隔離治療。



仁濟醫院公布，有五名年齡介乎73歲至91歲的新冠男病人，帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌。（資料圖片）

仁濟醫院公布，一名68歲確診的內科住院男病人，於4月13日確診為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者。院方按既定感染控制程序，展開追蹤篩查後，再發現同一病房內，有五名年齡介乎73歲至91歲的新冠男病人，同時帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌。

仁濟醫院指，各人並無出現感染病徵，其中一名新冠病人早前已離世，其餘四名病人目前情況穩定，正接受隔離治療。院方會繼續加強執行感染控制措施，並密切留意病房的情況，並已將上述個案呈報醫管局總辦事處及衞生防護中心跟進。

仁濟醫院強調，有關病房已經加強執行下列各項感染控制措施，包括︰加強手部衞生、嚴格執行接觸傳播防護措施、加倍注意高感染風險的處理程序，及加強病房的消毒及清潔。

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