DSE｜文章引老夫子、13點分析漫畫業式微 作文可選辯論四天上課
DSE中學文憑試今日（22日）開考，首日考英文科閱讀及寫作卷。卷一閱讀卷A部份為一篇長文，關於香港漫畫產業式微與網絡有關的分析，並引用港產漫畫《老夫子》及《13點》，而B1文章則考工作及「斜棟族」（Slasher）相關，B2則講述人工智能與道德相關問題。
有考生認為文章本身不算艱深，但考試時間不太足夠，有一頁內容未能完成。有英文科教師則指，今年文章及題型難度與以往相若，部份為較貼近中學生了解題材，A及B2普遍有10多個難字，但多數可從上文下理解釋，建議考生小心答題時應要文法正確，注意填充題是否要轉詞類。
英文科主任：可推理艱深字意思 答題文法錯誤失分
廠商會中學英文科主任鄧美儀分析，A部份文章以漫畫產業為題，其標題「Hong Kong's comic industry is proverbially in shreds. The biggest saboteur? The internet」 已有三個難字，內文亦有十多個難字，但整體文章難度與往年相若，不少深字可推理，例如第15段提到九龍寨城，可推斷到前面「demolition」意思為拆除。
她提到「斜棟族」及人工智能均為學生平時較常接觸的題材，較去年「改造火星」容易，但文法要求更嚴格，今年有不少題目指明文法錯誤會無分，去年則只有一題。她提醒考生作答時必須留意文法等，整體上亦有兩題問及比喻相關的問題，相信考生未必太容易掌握。
寫作卷可選題關於追夢與現實工作
至於寫作卷方面，該校英文科助理主任彭小靜認為，必寫題目的圖案有不少有用資訊幫助學生寫作，選擇作文題型難度相若，以第三及第九題題材較易及有趣，分別是為一追夢與現實工作煩惱的人寫一封建議信，以及辨論學校是否應只設四天上課天。
有考生不夠時間作答
考生莫同學表示，自己先做B1再做A部份，故A部份有些題目未能完成，而寫作題目中，有一題與籃球有關，因愛好籃球，故相對覺得容易。他又認為口語能力比其他方面好，相信可加分，故對取消口試感可惜。他在過去一兩晚都因緊張睡不着，「依家考咗之後冇咁驚。」
另一考生黃同學亦稱閱讀卷時間趕急，因A部份文章較長，選擇做B2部份，有大約一頁都來不及完成。她認為整體不算難，寫作亦選擇了與傳統文化相關題材，因有一定認識，「希望合格就得喇。」李同學則指寫作卷考藝術相關，以往較少接觸，故較難寫，至於閱讀卷則認為難道適中，但時間有些緊絀。
▼4月22日 DSE文憑試開考▼