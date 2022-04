DSE｜文章引老夫子、13點分析漫畫業式微　作文可選辯論四天上課

DSE中學文憑試今日(22日)開考,首日考英文科閱讀及寫作卷。卷一閱讀卷A部份為一篇長文,關於香港漫畫產業式微與網絡有關的分析,並引用港產漫畫《老夫子》及《13點》,而B1文章則考工作及「斜棟族」(Slasher)相關,B2則講述人工智能與道德相關問題。

有考生認為文章本身不算艱深,但考試時間不太足夠,有一頁內容未能完成。有英文科教師則指,今年文章及題型難度與以往相若,部份為較貼近中學生了解題材,A及B2普遍有10多個難字,但多數可從上文下理解釋,建議考生小心答題時應要文法正確,注意填充題是否要轉詞類。



+ 1

英文科主任:可推理艱深字意思 答題文法錯誤失分

廠商會中學英文科主任鄧美儀分析,A部份文章以漫畫產業為題,其標題「Hong Kong's comic industry is proverbially in shreds. The biggest saboteur? The internet」 已有三個難字,內文亦有十多個難字,但整體文章難度與往年相若,不少深字可推理,例如第15段提到九龍寨城,可推斷到前面「demolition」意思為拆除。

+ 2

她提到「斜棟族」及人工智能均為學生平時較常接觸的題材,較去年「改造火星」容易,但文法要求更嚴格,今年有不少題目指明文法錯誤會無分,去年則只有一題。她提醒考生作答時必須留意文法等,整體上亦有兩題問及比喻相關的問題,相信考生未必太容易掌握。

廠商會中學英文科主任鄧美儀及助理主任彭小靜認為今年試卷難度與往年相若。(何瑞芬攝)

寫作卷可選題關於追夢與現實工作

至於寫作卷方面,該校英文科助理主任彭小靜認為,必寫題目的圖案有不少有用資訊幫助學生寫作,選擇作文題型難度相若,以第三及第九題題材較易及有趣,分別是為一追夢與現實工作煩惱的人寫一封建議信,以及辨論學校是否應只設四天上課天。

有考生不夠時間作答

考生莫同學表示,自己先做B1再做A部份,故A部份有些題目未能完成,而寫作題目中,有一題與籃球有關,因愛好籃球,故相對覺得容易。他又認為口語能力比其他方面好,相信可加分,故對取消口試感可惜。他在過去一兩晚都因緊張睡不着,「依家考咗之後冇咁驚。」

另一考生黃同學亦稱閱讀卷時間趕急,因A部份文章較長,選擇做B2部份,有大約一頁都來不及完成。她認為整體不算難,寫作亦選擇了與傳統文化相關題材,因有一定認識,「希望合格就得喇。」李同學則指寫作卷考藝術相關,以往較少接觸,故較難寫,至於閱讀卷則認為難道適中,但時間有些緊絀。

▼4月22日 DSE文憑試開考▼