DSE｜英文聆聽試　21名檢疫或確診考生竹篙灣應考　另有3人棄考

DSE中學文憑試今日（23日）開考第二日，科目為英文卷三聆聽考試。教育局公布，今日有21名考生在竹篙灣社區隔離設施應考，包括13名檢疫及8名確診考生。另有3位確診考生因身體不適而選擇不應考。另外，考評局今早曾處理1位考生即日要求到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。



▼4月23日 英國語文科卷三聆聽試▼



+ 3

教育局今日（23日）表示，今日有21名考生在竹篙灣社區隔離設施應考文憑試英文聆聽科，分別為13名正檢疫及8名確診考生，有3位確診考生身體不適而選擇不應考。另外，有1位考生今早申請到竹篙灣考試。

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



+ 11

考評局指，今日舉行的英國語文科卷三考試，約有46,700名考生報考，合共設有467個禮堂試場、214個課室試場及630個為有特殊教育需要考生而設的特別試場。如考生住所要進行圍封強檢，今年亦會獲安排翌日應考的考生優先進行檢測。