疫情｜陳茂波稱已擬備業務持續計劃　金融市場必定繼續保持開放

第五波疫情失控，財政司司長陳茂波今（6日）於網誌上表示，政府早已為不同情境做好應變預案，為金融業擬備好業務持續計劃，需要回到工作間的人手相等於正常水平的一至兩成，並強調本港金融市場必定會繼續保持開放。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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政府會全速遏止疫情

陳茂波表示，過去一周的疫情更為嚴峻。由於感染和隔離人數眾多，服務行業都面臨人手緊張。不少商店或食肆縮短營業時間，甚至暫時停業，公共交通方面亦縮減了班次，企業陷入極為困難的境況，打工仔收入受壓。他指，在這非常時期，我們必須用盡一切辦法及資源，採取必要措施，全速遏止疫情，政府正積極部署在本月內推行的全民強制檢測，希望達至動態清零的目標。

持續計劃確保市場受干擾有即時應變方案

陳特別提到金融市場，指政府已為不同情境做好應變預案，早前再次檢視和更新，以確保無論因疫情或抗疫部署，令金融市場的主要基建系統的交易、運作、交收結算等服務，都能如常暢順且有效地運作。他指早在2019年社會運動時，已統籌各相關政策局及部門、金融監管機構、主要金融服務營運商，及相關企業高層管理人員，擬備好「業務持續計劃」，確保金融市場受到突如其來的干擾，亦有跨市場及機構的即時應變方案及溝通渠道，整個金融體系（包括金融基建、主要系統及平台、重點金融機構等）可隨時轉為備用混合模式，需要回到工作間的人手相等於正常水平的一至兩成。

減少現鈔交易有利防疫工作

陳續指，因此即使任何原因導致出行受阻，本港金融市場必定會繼續保持開放，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易運作。香港作為國際金融中心，不少交易和交收都是透過電子模式進行，本港銀行體系每日平均結算金額超過3萬億港元，且是貫通全球資金進出的樞紐之一，支撐著海量的跨市場金融及非金融的產品交易，大量環環相扣的業務及清算服務，都是高度相互依存。他認為，業務持續計劃有助鞏固國際機構管理人員和投資者的信心。

至於零售銀行服務方面，部份銀行分行近期因疫情需暫時關閉，但陳認為整體仍可滿足市民需要。去年的消費券計劃推動更多市民和商戶使用電子支付，減少現鈔找續，有利於防疫的工作。

▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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陳亦不忘感謝中央的援助，並稱：「目前抗疫工作仍然吃緊，但中央的指導和支持大大提升了我們應對疫情的能力、設施、資源和人員，也讓我們更有底氣。特區政府已加強了對疫情的管控，市民亦進一步提高了防疫防護的意識，我深信，我們一定能打贏這場疫情抗擊戰！」