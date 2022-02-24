暫緩追租｜業主恐助長租霸繼續欠租　陳茂波：構思以今年1月劃線

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波在預算案提出，立法禁止業主對「指定行業」租戶出現欠租時，採取法律行動。他今日（24日）出席電台節目形容，面對疫情「休克式」衝擊，這是非常時期的非常舉措。

對於有業主反映有零售租戶長期欠租，陳茂波透露，初步構思以今年1月1日劃線，暫緩追租只適用於第五波疫情發生後的欠租，籲業主「高抬貴手」，與租戶互惠互諒。



▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



+ 8

陳茂波表示，暫緩追討欠租措施的立法草擬已「七七八八」，形容新一波疫情對社會衝擊厲害而急速，希望爭取緩衝空間，業主及租戶不用訴諸法律手段「逼得太厲害」，同時給中小企留下「唞氣」空間。

不應把每個租客當成租霸 陳茂波：有拖無欠 搵個方法攤還畀你

他又說不應把每個租客當成「租霸」，指簽租約時租客要付2至3個月按金，甚至要簽個人擔保：「大家有拖無欠，搵個方法分攤還畀你」，如個別業主因收不到租金而無法供款，已要求金管局通知銀行彈性處理。

業主憂續被欠租 陳茂波：是非常時期非常舉措 逼不得已

有市民致電反映其公司靠租金維持收入，但有租客恆常欠租，每次拖租約半年，擔心新措施下會被繼續欠租。陳茂波回應指，新措施屬「非常時期的非常舉措，有啲逼不得已。」

不應把每個租客當成租霸，大家有拖無欠，搵個方法分攤還畀你......新措施係非常時期非常舉措，有啲逼不得已。 財政司司長陳茂波

形容第五波是休克式衝擊 初步構思1月1日前欠租可續追

他表示由於新一波疫情在今年1月來襲，如追討1月1日前的欠租，初步想法可以繼續追，按原本合約處理；而今一波波疫情來得太快，形容是「休克式」衝擊，相信大部分業主及租客有長遠關係，期望雙方可以因應1月1日疫情後的欠租「高抬貴手」繼續商討。

▼財政預算案懶人包▼



+ 1

退休夫婦靠小舖萬多元租金過活 質問：無租收靠咩生活？

此外，有市民致電反映，夫婦二人退休20年，並聘請外傭照顧，每個月靠小舖的一萬多元租金收入維持生活，同時需交管理費及地租，擔心沒有租金收入「靠咩生活、靠咩交管理費、地租？」另有業主擔心銀行不會體諒延遲供款，「遲供2、3期，即刻律師信到我門口」。陳茂波指，如租金屬生活費來源，「唔係唔可以解決，會研究下」，又指個別銀行如不遵守可向當局反映。

沒有租金收入靠咩生活、靠咩交管理費、地租？ 退休夫婦

如租金屬生活費來源，唔係唔可以解決，會研究吓。 財政司司長陳茂波

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼

