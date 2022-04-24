封區｜鑽石山悅庭軒第二座及第三座解封　發現三宗陽性個案

政府今早（24日）解封鑽石山悅庭軒第二座及第三座，圍封其間有883人接受檢測，當中發現三宗陽性和一宗檢測結果為不確定的個案，染疫比例僅0.3%。



▼4月23日 鑽石山悅庭軒第二座及第三座圍封檢測▼



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鑽石山悅庭軒第二座及第三座昨日（23日）下午四時起被圍封，至今早九時半解封，其間883名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現三宗陽性和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪398戶，當中90戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼4月21日 鑽石山悅庭軒第一座圍封檢測▼

