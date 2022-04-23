強制檢測｜增40幢上榜　涉環海．東岸、德福花園等大廈

本港第五疫情持續，今日（23日）繼續新增40幢大被列入強制檢測單。據食物及衞生局最新強制檢測公告40幢廈中有15幢為私人屋苑，當中包紅磡環海．東岸、茶菓嶺麗港城及九龍灣德福花園等；其餘25幢為公屋、居屋或房協房屋，包括九龍城啓晴邨及鴨脷洲利東邨等。

通告列明，任何人士曾於4月17日至4月23日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於24日至25日接受核酸檢測。



15幢私樓及25幢公營房屋上榜

今日再增40幢大廈被列入強制檢測名單，包括15私人屋苑及25幢公營房屋。全港18區之中，觀塘區最多大廈上榜，共有7幢，其次為沙田區及深水埗區，各有6幢，黃大區則有4幢。

環海．東岸等私樓榜上有名

上榜私樓當中，包括紅磡海景住宅環海．東岸，其餘九龍灣德福花園、沙田銀禧花園及將軍澳新都城第二期等較大型私人屋苑亦榜上有名，長沙灣「四小龍」之一的昇悅居亦需要強檢。

平田邨、順天邨等需強檢

至於公營房屋方面，25幢中，有12幢為公屋屋邨，包括藍田平田邨、觀塘順天邨、九龍城啓晴邨及鴨脷洲利東邨等。有11幢為居屋屋苑，其中鑽石山宏景花園1座及3座均上榜，而馬鞍山錦泰苑、香港仔嘉隆苑及長沙灣凱樂苑等亦有上榜。另外有兩幢為房協住宅大廈，包括牛頭角觀塘花園大廈及將軍澳叠翠軒。

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根據公告規定，任何人士在4月17日至4月23日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月24日至4月25日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼



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政府明日（24日）將於香港仔嘉隆苑及鑽石山宏景花園增設流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站，查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至4月23日)▼

