羅致光：住宿康復服務名額將明顯增加 增社福設施待下屆政府收成
撰文：雲嘉晉
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勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，於2022年至23年度，精神病康復者長期護理院、嚴重肢體傷殘人士宿舍以至輔助宿舍等設施，將會增加3.8%至25.2%不等，當中以嚴重弱智人士宿舍名額最多，有大約4,500多個。他又指，康復服務在缺乏處所與人力所遇到的問題，較安老服務「更具挑戰性」，因為社區人士的「不要在我附近」(Not in my back yard)反對聲音，令到不少服務無法啟動，甚至延誤多年。
羅致光在網誌指出，小欖綜合康復服務大樓，以及位於觀塘福塘道的前啟能庇護工場及宿舍，兩者重建為啟能綜合康復服務大樓，已於2020年逐步投入服務，前者將會在來年陸續開展服務。
他提到，上述兩項大型重建項目帶來增加的住宿康復服務，都是上屆政府啟動，現屆政府「收成」。現屆政府多項增加社會福利設施的措施，如在賣地條款加入興建福利設施，以及在公營房屋興建中增加5%的總樓面面積作為福利設施用途，亦要待下屆及以後的政府才有所「收成」。
羅致光又指，學前康復服務也是現屆政府重要推動的一項工作，到校學前康復服務由2017-18年度由試驗階段的3,000個名額，增至2022-23年度的10,074個名額，形容是略為超額完成。他又指，直至2023年中，除了服務安排所需時間外，到校學前康復服務可以達至實質上「零輪候時間」。
他又提到，2020年的《殘疾人及康復計劃方案》，是自1995年以來重新就康復服務的需求與供應量作出規劃，但這25年間，服務需求已遠超出當年預期，再加上2007至2008年度絕大部分社會福利設施人口服務需求規劃比例被刪除，今屆政府不能用五年時間，完全追回25年落後於形勢的局面，但只要同時處理好人力及財務的需求，「列車便可按部就班啟程到達目的地」。