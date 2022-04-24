羅致光：住宿康復服務名額將明顯增加　增社福設施待下屆政府收成

勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，於2022年至23年度，精神病康復者長期護理院、嚴重肢體傷殘人士宿舍以至輔助宿舍等設施，將會增加3.8%至25.2%不等，當中以嚴重弱智人士宿舍名額最多，有大約4,500多個。他又指，康復服務在缺乏處所與人力所遇到的問題，較安老服務「更具挑戰性」，因為社區人士的「不要在我附近」(Not in my back yard)反對聲音，令到不少服務無法啟動，甚至延誤多年。



(羅致光網誌資料圖片)

羅致光在網誌指出，小欖綜合康復服務大樓，以及位於觀塘福塘道的前啟能庇護工場及宿舍，兩者重建為啟能綜合康復服務大樓，已於2020年逐步投入服務，前者將會在來年陸續開展服務。

他提到，上述兩項大型重建項目帶來增加的住宿康復服務，都是上屆政府啟動，現屆政府「收成」。現屆政府多項增加社會福利設施的措施，如在賣地條款加入興建福利設施，以及在公營房屋興建中增加5%的總樓面面積作為福利設施用途，亦要待下屆及以後的政府才有所「收成」。

勞工及福利局局長羅致光指兩大重點大樓包括小欖綜合康復服務大樓和位於觀塘福塘道的前啟能庇護工場及宿舍，重建為啟能綜合康復服務大樓。（立法會直播截圖）

羅致光又指，學前康復服務也是現屆政府重要推動的一項工作，到校學前康復服務由2017-18年度由試驗階段的3,000個名額，增至2022-23年度的10,074個名額，形容是略為超額完成。他又指，直至2023年中，除了服務安排所需時間外，到校學前康復服務可以達至實質上「零輪候時間」。

勞工及福利局局長羅致光(左)指學前康復服務也是現屆政府重要推動發展的一項工作。（政府新聞處）

他又提到，2020年的《殘疾人及康復計劃方案》，是自1995年以來重新就康復服務的需求與供應量作出規劃，但這25年間，服務需求已遠超出當年預期，再加上2007至2008年度絕大部分社會福利設施人口服務需求規劃比例被刪除，今屆政府不能用五年時間，完全追回25年落後於形勢的局面，但只要同時處理好人力及財務的需求，「列車便可按部就班啟程到達目的地」。