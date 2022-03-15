香港跑手黃俊橋橫越美國大挑戰　為慈善盼與殘疾人士同跑｜跑步

香港超馬跑手黃俊橋（原名黃浩輝）將由6月起挑戰橫越美國跑，預計用4個月時間，由洛杉磯跑到紐約，全長約5400公里。

與之前跑台灣及日本不同，黃俊橋正物色一位殘疾人士拍檔，與他一同出發挑戰。



黃俊橋之前跑過台灣及日本，計劃6月跑美國。（受訪者提供）

在2019年跑完日本之後，黃俊橋便籌備跑美國，作為他「Run Across The World」計劃的第3站。他打算推住輪椅，帶同殘疾人士，由洛杉磯起步，經66號公路跑到芝加哥，跟住再跑到紐約為止，橫越美國東西兩岸，全程約5400公里。不過疫情來襲，計劃一拖再拖，他決定今年出發，暫定6月6日往美國。

黃俊橋已經計劃好行程，他透露：「根據上次跑日本的經驗計出來，每日預計跑60公里，跑6日就休息1日，全程至少要百多日，我再加點緩衝，例如天氣不好或者自己有時想休息多點，就預算要120日。」

黃俊橋預計要4月個橫越美國。（由受訪者提供）

首站跑台灣有朋友駕車支援，到跟住跑日本就要「自己顧自己」，推住物資車跑，今次的橫越美國之旅，黃俊橋再增加難度，希望與殘疾人士一起完成挑戰。他說：「原本想法是推住輪椅人士，但發現未能在香港找到合適人選。去年12月起，我嘗試找外國人，但到現在都沒有聲氣，接着我找猛龍長跑隊商量，看看有沒有隊員想去。猛龍都需要在會內宣傳，等會員答覆，相信到4月底才知誰有興趣一起去。」

猛龍長跑隊取自諧音「盲」及「聾」，是一支由盲人和聾人組成的長跑隊伍，一直活躍於跑界，推廣共融長跑。黃俊橋表示，這次活動將為猛龍籌款。他續說：「如果帶住猛龍的人就不會推輪椅，除非到時有當地的輪椅人士參加。猛龍的成員有視障或聽障，我到時就要作為他的眼睛或耳朵。」他計過旅費，如果兩人同行，需要約32萬港元；他歡迎社會各界提供捐助（了解更多詳情）。

這次跑美國的路程比日本及台灣長，但黃俊橋表示體能不是大問題。他說：「對心理及意志要求更大，跑步難度有限，我相信體能克服到。跟一個陌生人或者剛認識人，去一次那麼長途的體能挑戰，有很多未知數，非常考驗友誼及信任，也是情緒的挑戰。」

四輪三腿一刀片慈善跑｜10小時完成環港島 有段意外之路要用手爬

【黃俊橋、仇健明、馮錦雄去年底以10小時完成環島跑】

去年12月，黃俊橋聯合仇健明（史泰龍）及馮錦雄組成一支3人傷健隊伍，挑戰「四輪三腿一刀片環島慈善跑」，以約10小時完成環香港島之旅。途中，黃俊橋要推住坐輪椅的仇健明前進。他分享推輪椅跑的難度，既要留意路面凹凸狀況，考慮輪椅人士坐在上面的感受及安全，也要小心自己受傷。

他說：「輪椅後面沒有空間給跑手，所以我那次推住仇建明，雙腳經常撞到輪椅，撞到上5寸、下5寸的位置都幾痛。推輪椅跑不是單純向前推那麼簡單，要顧及很多細節。」