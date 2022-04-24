阿斯利康預防新冠藥先供免疫力弱及移植病人使用　有需要會再購買

醫管局今日（24日）表示，已抵港的首批逾190劑阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld，預計會供先天免疫力弱人士及移植病人使用，當局將密切監察藥物療效，有需要時會再購入藥物。



至於政府早前宣布放寬入境要求，衞生防護中心表示，調整措施是基於與香港往來頻繁地區的疫情出現下跌趨勢，因此放寬相關要求。當局強調，抵港人士不僅在登機及抵港前須做檢測，酒店檢疫時亦要檢測，希望及早發現個案，嚴防輸入個案流入社區。



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，阿斯利康於19日抵港，此藥為預防性藥物，專家建議安排先天免疫力弱人士及移植病人使用，例如曾接受骨髓移植，當局挑選合適使用的病人，當有需要時會使用藥物。她又指，阿斯利康一般打兩劑，當局會監察藥物療效及病人臨床的情況，適時會再購入藥物。

4月1日後航機抵港人士確診率為1% 低於1至3月時的3%

另外，政府放寬入境要求，由5月1日凌晨零時起，容許非香港居民從海外地區入境香港，調整個別航線「熔斷機制」，改為至少5名或全機百分之5或以上乘客確診才禁飛，禁飛期亦由7天改為5天。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，調整措施是基於全球各地，尤其是與香港往來的頻繁地區，疫情出現下跌趨勢。他解釋，1月至3月時有3%抵港人士確診，而4月1日後有2.8萬名入境旅客，僅找到280宗確診個案，佔抵港人士的1%，可見數字下跌，故放寬措施。

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歐又指，明白更新措施後，會有更多旅客來港，「不會預期完全無輸入個案」。當局會嚴防輸入個案流入社區，如抵港人士在機場檢測站檢測呈陽性，將被送去指定隔離設施，如抵港後檢測陰性，亦要用指定交通工具前往檢疫酒店檢疫七或14日（視乎旅遊史），抵港人士在檢疫期間亦要做檢測，如檢測陽性，將被送去隔離設施。

在檢疫酒店完成檢疫後，抵港人士亦要在第12日前往社區檢疫中心做檢測，如檢測陽性，當局調查患者是否在檢疫酒店受感染，同時會檢查CT值以判斷患者是否屬於新個案、復陽個案或社區感染個案。此外，歐表示，現時社區核酸檢測能力足夠，希望居於高風險大廈或場所的市民多做檢測，以及早發現個案。

有康復者需做呼吸系統康復治療 會按不同需要作安排

另外，問及康復者出現後遺症情況。何婉霞表示，當局會安排部份新冠康復者覆診，有康復者需要做呼吸系統康復治療。她稱「每次患者覆診及出院時，會逐個病人睇返需要咩，以安排合適治療。」

歐家榮提醒，市民必須完成接種疫苗才能得到完整保護，就算受感染人士也要按時接種，因康復後一段時間，保護力亦會下跌，並有機會在幾個月後再次感染，因此須打針保護自己。

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