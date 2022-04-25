廉政公署聘調查主任起薪$4.9萬　一文看清體能要求及應徵貼士

廉政公署計劃招聘助理調查主任/資訊科技，及助理調查主任/調查主任，預計聘請大約60人，助理調查主任月薪介乎2.5萬元至4.5萬元，調查主任可達4.9萬元至10萬元。參考去年投考數字，2,500人角逐50個職位，大約每50人爭一個位，相當激烈。



廉署提醒應徵者要多留意時事及廉署重大案件，又指近年考生在體能遇重大挑戰，參考體測「計分表」，男性投考者若一分鐘做到22下掌上壓、一分鐘25下仰卧起坐、達74公斤手握力，及完成39次15米耐力跑，便可各取3分，達12分「及格」要求。



廉政公署計劃招聘助理調查主任/資訊科技，及助理調查主任/調查主任，預計聘請大約60人。（資料圖片）

助理調查主任起薪2.5萬 合約為期兩年半

廉政公署今日開始招聘助理調查主任/資訊科技，本月29日起招聘助理調查主任/調查主任。助理調查主任月薪由25,000元至 45,315元，即廉政公署薪級表第5點至第17點；調查主任月薪由49,505元至102,210元，即廉政公署薪級表第19點至第36點。職位以合約方式僱用，每份合約為期兩年半，合約期內工作表現及行為良好，在滿約時可獲約滿酬金，並可獲續約。

廉署調查主任調查路政署貪污案。（《廉政行動2022》劇照）

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中學畢業DSE五科2級可應徵助理調查主任

受聘者將派駐執行處負責各種業務及行政職務，以調查、檢控和打擊貪污及相關罪行，並須按職務需要，不定時工作及在香港以外地區工作。

學歷要求方面，應徵助理調查主任須在DSE中學文憑考試考獲五科第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在舊制中學會考考獲五科第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在中學文憑考試或中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

應徵調查主任需大學學歷、中英文達4級

應徵調查主任須持有香港任何一所大學頒授的學士學位或同等學歷；符合語文能力要求，即在中學文憑考試或中學會考中國語文科和英國語文科考獲第4級或以上成績，或在公務員事務局舉辦的綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得一級成績，或具同等學歷。所有職位都要符合廉署體能測試及視力測試。

廉政公署體能測試要求。（廉署網頁）

去年50人爭一席 廉署貼士：了解廉署重大案件

廉政公署執行處訓練及發展總監柳智浩表示，廉署每年會有常規招募，去年收到2,500份申請，最終聘用約50人，競爭激烈，今年就助理調查主任/資訊科技及助理調查主任/調查主任聘用50至60人。他提醒考生要留意時事及中英文水平，了解廉署重大案件，過往不少考生在體能測試上遇到挑戰。

廉政公署要求應徵者體能需符合一定要求。（資料圖片）

體能測試需取得至少12分

據廉署網頁顯示，體能測試包括一分鐘掌上壓、一分鐘仰卧起坐、手握力測試，及15米漸進式心肺耐力跑，按成績獲0至9分不等，總分不能低於12分。以男性為例，若一分鐘做到22至24下掌上壓、一分鐘25至26下仰卧起坐、達74至76.9公斤手握力，及完成39至41次耐力跑，便可各取3分，達「及格」要求。