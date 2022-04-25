廉政行動2022｜工人被迫付「茶錢」換工作　廉署籲舉報無良管工

地盤「工頭」非法收佣時有發生，不少工人為求生計，被迫向管工支付「茶錢」或介紹費換取工作。廉政公署執行處總調查主任雷家聰強調，「民生無小事，一單都嫌多」，區區數百元足以摧毀本港廉潔、公平核心價值，他呼籲工人挺身而出，報舉無良管工，遏止歪風，「佢嘅動機係壓榨工人，收受利益達到私利，一定要受法律制裁」，強調廉署絕非「調查機械」，會以同理心處理每一宗案件。



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地盤工人要向管工支付「茶錢」 佔工人收入二至三成

廉政公署與無綫電視合製的《廉政行動2022》即將播出，當中一集以「大型工程管工剋扣工資案」為主題。

廉政公署執行處總調查主任雷家聰表示，不良地盤管工會將「茶錢」包裝成「行規」，要求工人提供金錢以換取工作，一般斷工計約300至500元，月薪計約1,500元，佔工人收入兩至三成，惟工人一般學歷低，不諳法律，在不自願及不知情下「賄賂」管工。

唔好睇少一千幾百，數目雖小，但對社會公平影響好大，本港廉潔嘅核心價值會蕩然無存。 廉政公署執行處總調查主任雷家聰

廉政公署執行處總調查主任雷家聰呼籲，工人挺身而出舉報不良管工。（李澤彤攝）

工人由受害人變賄賂者 廉署：調查員會有同理心

基層工人為生計墮入法網，如不肯就範，會被管工列入「黑名單」，最後由「受害人」變成「犯人」。雷家聰指處理個別案件時會有憐憫之心，他曾接觸一名基層父親，與女兒相依為命，「佢好老實好忠誠， 一直唔肯畀錢，但為咗生活，逼於無奈最終向現實低頭」，亦曾遇過一名曾做完肺部手術的工人，為養妻活兒在未痊癒下支付「茶錢」趕開工。

雷家聰又指，疫情下同類案件有所上升，主要因為大型地盤一時間需要大量人手，及不少工人「中招」無法開工所致。他呼籲工人挺身而出，舉報不良管工，「管工一定犯法，會作出檢控，佢嘅動機係壓榨工人，收受利益達到私利，一定要受法律制裁。」他強調廉署絕非「調查機械」，調查員會有同理心，就個別案件了解背景原因。

廉政公署執行處訓練及發展總監柳智浩指，廉署每年招聘大約50名調查主任。（李澤彤攝）

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出爐視帝演「變節」調查員

廉政公署執行處訓練及發展總監柳智浩表示，廉署追求公平公正，同時會平衡「法理情」，管工是始作俑者，但工人層面有違法，調查員會找出事實全面真相，「誰主導誰受害」，交由律政司審視，最終由法庭判決。

一連五集《廉政行動2022》由名導演林超賢任總監製，於5月1日起逢周日晚上10時在無綫電視翡翠台播放，廉署執行處首長丘樹春首次參與早期製作。

新一輯有別以往「單元式」劇集，今次以一宗貪污案開首貫穿5集故事線，劇中亦首次加入一位虛構的「變節」調查員，由影星狄龍兒子、出爐「視帝」譚俊彥飾演，講述他離開廉署後誤入歧途，參與了洗黑錢案，利用在廉署所學和了解，勾結犯罪分子作出對抗。