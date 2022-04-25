廉政行動2022｜改編「反黑警司」受賄案　調查員惡鬥知法犯法警司

本港2017年發生一宗轟動全城的高級警官涉貪案件，有「反黑警司」之稱的吳偉漢被廉政公署拘控，涉收受57萬元賄款及免費嫖妓．以包庇色情場所，他最終承認串謀使公職人員接受利益罪，法官直斥吳「因錢忘記本身職責」，判入獄28個月。



以真實個案改編而成的電視劇《廉政行動2022》下周日（5月1日）晚播出，其中一集由演員吳家樂飾犯罪警司。製作團隊透露，在參考本港一宗案件時，廉署調查員與涉案警司鬥智鬥力，「佢受過訓練，識得跟蹤及反跟蹤」，警司亦熟識執法部門調查程序，「行事不留痕迹」，輕易走避追查，對廉署帶來極大挑戰。



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演員吳家樂（左）飾演一名犯罪警司，涉及受賄包庇色情場所案。（《廉政行動2022》劇照）

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《廉政行動2022》當中一集為「警司受賄包庇色情場所案」，由製作團隊參考真實案件改編而成。

出招反跟蹤：車轉車去更遠地方見面

廉政公署總傳媒宣傳創作主任（劇集監製）羅香蘭指出，在與案件調查員做資料搜集時，發現調查過程相當困難，「調查對象係一位警司，佢係受過訓練，識得跟蹤及反跟蹤，所以喺跟蹤佢嘅時候係唔容易，佢哋亦都好醒目，唔會留下任何痕迹，唔會有WhatsApp（訊息），唔會有實質嘅線索，即使見面，都係去好偏遠地方，一個人落車後就上另一架車，再去更遠嘅地方，根本就跟唔到。」

「反黑警司」吳偉漢最終承認串謀使公職人員接受利益罪，判入獄28個月。（資料圖片）

前警司吳偉漢被控收取57萬元賄款囚28個月

翻查資料，前警司吳偉漢在2017年因收取共57萬港元賄款、免費性服務及包庇娛樂場所而遭廉署檢控，案情指，吳駐守的警區收到匿名投訴電郵，指警方作「大龍鳳」查牌，但有會所繼續賣淫，且「風生水起」。收件者之一的吳偉漢向上級稱派臥底並不可取，廉署暗中調查，發現他多次與該會所經營者見面，並收取57萬賄款。

吳偉漢最終承認串謀使公職人員接受利益罪，判入獄28個月。法官判刑時指，本案案情極為嚴重，吳身為高級警員，是主腦角色，身居要職掌握重要情報，但因錢忘記本身職責。

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蕭源捲入試卷風波，遭廉政公署起訴，並遭現代教育終止合約。（資料圖片）

參照「補習天王」蕭源案重現調查過程

至於「補習天王賄賂考評局職員獲取試題案」的集數，羅香蘭表示，調查員當年花了很長時處理投訴，由於與被投訴人有關的學生、監考員、職員等牽涉上百人，「做咗年幾工夫，要慢慢收窄範圍，了解大家關係，最後發現，係有人幫佢做咗一啲嘢。」

資料顯示，有「補習天王」之稱的蕭源在任職現代教育中文導師期間，涉於2016及2017年串謀擔任監考員的妻子蔡怡，以及兩名主考員取得試題等保密資料，並在中文科考試當日率先在其Facebook個人專頁，張貼剛應考的相關內容，裁判官直斥蕭「是從根本上打擊文憑試的公正性」，並形容蕭被自己的名聲沖昏頭腦，為招生意利用身邊朋友，令他們身敗名裂，判蕭入獄14個月。

一連五集《廉政行動2022》由名導演林超賢任總監製，於5月1日起逢周日晚上10時在無綫電視翡翠台播放，廉署執行處首長丘樹春首次參與早期製作。