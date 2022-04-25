熔斷｜倡先與澳門及外國通關　廠商會史立德：創香港特色動態清零

政府將於5月1日起容許非香港居民入境，同時放寬航班熔斷機制及旅客檢測待行安排。旅遊界立法會議員姚柏良表示，放寬安排有助商務客來港處理業務，對酒店及航空業有幫助。廠商會會長史立德認為，嚴格入境限制影響與國際接軌，建議以「先行先試」方式，先與澳門或外國通關。



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航班熔斷機制影響本港與國際接軌

史立德在港台《千禧年代》表示，放寬航班熔斷機制及旅客檢測待行安排對商界是非常大的鼓舞，因跨國企業早前已有一段時間未能派員駐港，影響本港與國際接軌，估計金融及科創業最有急切需求。

倡准居家檢疫 縮短已打三針檢疫期至五天 史立德：香港不能長期關閉

史立德認為，本港入境限制仍較外國嚴謹，影響本港競爭力，質疑「是否不要那麼保守？」讓業界有喘息空間。他引述專家指本港社區已有保護屏障，認為入境限制有條件進一步放寬，建議本港應創造一個具香港特色的動態清零，以「先行先試」的方式，先與澳門或外國通關，直言「不能長期關閉」；亦建議容許居家檢疫，縮短已打三針人士的強制檢疫期至五天等。

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旅遊業指放寬航班熔斷是好信號 料主要商務客來港

姚柏良在同一節目形容放寬入境是好的信號，雖仍有7日檢疫要求，海外旅客來港旅遊機會微乎其微，對旅遊業未有即時提振作用，但相信商務客仍會來港處理業務，對酒店及航空業仍有幫助，亦令外界知道本港疫情已趨平穩，逐步對外開放。

不過，姚認為，旅客在機場檢測待行需要數小時，建議政府容許旅客在機場進行快測，入住檢疫酒店後才做核酸檢測。他又指，5至6月的檢疫酒店房間幾乎爆滿，促請政府將部分社區隔離酒店轉做檢疫酒店，亦加強與酒店業界商討，增加房間數量。