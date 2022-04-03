疫情｜澳門對兩個月內康復者入境設限 3次檢測陰性並過至少14日
撰文：王潔恩
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澳門新冠感染應變協調中心今晚（3日）宣布，由4月5日零時起，曾感染新冠病毒未超過兩個月的人士，須連續3次新冠病毒抗原或核酸檢測陰性，每次檢測要相隔至少24小時，且再過至少14日，並符合其他新冠病毒核酸檢測及疫苗接種要求，才可登上前往澳門的民用交通工具。
▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼
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中心表示，曾感染新冠病毒的人士，於發病或首次檢測陽性至少2個月後，並須取得新冠病毒肺炎痊癒證明，方可登上前來澳門的民用飛機。新措施是根據全球新型冠狀病毒肺炎的最新情况而作出的，新措施除了飛機外，亦適用於乘搭其他交通工具前來澳門的人士。
中心又指，新措施不妨礙目前的其他防疫措施，包括登上交通工具前的核酸、疫苗和入境後醫學觀察要求。
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