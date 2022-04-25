曾於警署偷取勞力士錶 前警員出獄後再涉店舖盜竊　被判感化

曾於警署偷取勞力士手錶的前警員，刑滿出獄後於去年再度犯案，在旺角一間體育用品店，偷取總值約2500元商品，當場被揭發。他早前承認一項盜竊罪，案件今（25日）在西九龍法院判刑，裁判官余俊翔指雖然被告非初犯，但考慮到其有抑鬱症及偷竊癖，此次判刑會更注重更生方面，終判處其12個月感化令，但警告被告指若其再重犯，法庭將積極考慮判處監禁。



被告周合駿（31歲），承認於2021年12月15日在旺角雅蘭中心地庫迪卡儂盜竊一對襪、一個露營爐具、一罐燃料、一張摺椅及一個腰包，總值共2,476元。

被告任職警員時，曾在警署「偷龍轉鳳」，用自己的「A貨」假勞力士，換走價值42.5萬元的「真」勞力士失物。他因盜竊罪成，被判囚10個月。

報告顯示被告有抑鬱症及偷竊癖

裁判官判刑指，被告非初犯，曾在工作期間偷取一隻昂貴的手錶，2019年被判囚10個月，獲當時的主審法官寄語「好好做人」。被告如今再次犯案，涉案金額大，但心理報告亦顯示他有抑鬱症及偷竊癖，故法庭此次判刑較注重更生，終決定判處12個月感化令。裁判官最後強調指，被告不要因此次判刑而認為犯錯不需要負責任，警告他日後若再重犯，不管其偷竊何等價值的商品，法庭均會積極考慮判處監禁。

案情指，當日下午6時40分，涉案店舖的便衣保安在巡邏時，發現被告的舉止可疑，將涉案商品從貨架取下，之後未有付款便離開，但原本空空如也的兩個袋卻裝滿東西。保安遂在店舖外截停被告，直言懷疑他偷竊，被告聽罷推開保安並逃走，但最終仍被成功截停。待警方接報到場後，被告在警誡下表示：「對唔往，我一時貪心，所以攞咗。」

案件編號：WKCC 702/ 2022