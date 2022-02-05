英籍女遭休班警跟蹤上樓示愛　拍片放上網兼報警　重案組調查

西營盤一名可疑男子在大年初一晚上，尾隨英籍女子上樓，更要求對方做女朋友。女事主受驚下舉機拍下影片，可疑男見狀轉身逃走。女事主事後將影片放上網，並報警求助。警方接報後展開追查，昨晚（4日）尋獲影片中的男子，正調查事件是否有刑事成分。據悉男子為西區軍裝巡邏小隊人員。



據了解，事發於大年初一（2月1日）晚上9時許，任職創意總監的20餘歲英國籍女事主離開朋友住所後步行回家，當她沿皇后大道西途經正街街口時，赫然發現一名可疑男子尾隨其後，更一直跟蹤她至西源里的住所樓梯。該名男子更向女事主提出要求，希望她做他的女朋友。女事主驚惶不已，立即取出手提電話拍攝該名男子的容貌，成功嚇阻對方，令他離開上址。消息指，女事主翌日晚上到警署報警求助，港島總區重案組接手調查後，昨晚尋獲片中男子協助調查，正了解事件是否涉及刑事成份。據悉，該名男子是西區軍裝巡邏小隊人員。

女事主事後將事發時拍下的影片，上傳至社交平台Facebook，警剔區內其他女性要提防陌生男子，指一名可疑人跟隨她及友人回家並問她們是否願意做其女朋友，當她舉機拍攝他時，他便逃離現場（"this creepy dude followed us back home and asked if we would be his mistress. As soon as I turned the camera on him he ran away… "），她又指被男子尾隨了數條街。

片中可見，女事主追問該名男子剛剛說了什麼（"Can you say again？"），男子接連道歉，「對唔住、對唔住，我只是......（Sorry, Sorry, I just......）」，女事主則表明會將影片放上網。