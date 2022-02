英籍女遭休班警跟蹤上樓示愛　拍片放上網兼報警　重案組調查

西營盤一名可疑男子在大年初一晚上,尾隨英籍女子上樓,更要求對方做女朋友。女事主受驚下舉機拍下影片,可疑男見狀轉身逃走。女事主事後將影片放上網,並報警求助。警方接報後展開追查,昨晚(4日)尋獲影片中的男子,正調查事件是否有刑事成分。據悉男子為西區軍裝巡邏小隊人員。



據了解,事發於大年初一(2月1日)晚上9時許,任職創意總監的20餘歲英國籍女事主離開朋友住所後步行回家,當她沿皇后大道西途經正街街口時,赫然發現一名可疑男子尾隨其後,更一直跟蹤她至西源里的住所樓梯。該名男子更向女事主提出要求,希望她做他的女朋友。女事主驚惶不已,立即取出手提電話拍攝該名男子的容貌,成功嚇阻對方,令他離開上址。消息指,女事主翌日晚上到警署報警求助,港島總區重案組接手調查後,昨晚尋獲片中男子協助調查,正了解事件是否涉及刑事成份。據悉,該名男子是西區軍裝巡邏小隊人員。

女事主事後將事發時拍下的影片,上傳至社交平台Facebook,警剔區內其他女性要提防陌生男子,指一名可疑人跟隨她及友人回家並問她們是否願意做其女朋友,當她舉機拍攝他時,他便逃離現場("this creepy dude followed us back home and asked if we would be his mistress. As soon as I turned the camera on him he ran away… "),她又指被男子尾隨了數條街。

片中可見,女事主追問該名男子剛剛說了什麼("Can you say again?"),男子接連道歉,「對唔住、對唔住,我只是......(Sorry, Sorry, I just......)」,女事主則表明會將影片放上網。