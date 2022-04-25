明愛專上學院陽光計劃助染疫康復長者鍛鍊　六分鐘步行距離增兩成

第五波疫情下長者成高危一族，為幫助染疫後康復的長者重拾強健體魄，明愛專上學院聯同社福機構合辦「長者疫後陽光計劃」，為康復長者設計及提供一個在社區進行強化身體和心肺的康復計劃。計劃結果顯示，參與長者經兩個月復康訓練，其身體各方面都有進步，例如在｢六分鐘步行耐力測試｣中，平均步行距離提升近 20%、上下肢肌肉力量平均有 10%的提升。



10名康復者參加計劃 獲發運動儀器在家鍛鍊

計劃由明愛專上學院健康科學院及香港聖公會福利協會有限公司合辦，並由港城西北扶輪社贊助。計劃去年10月招募了10名年齡介乎55至81歲的新冠康復人士，並於12月月底順利完成強化身體和心肺康復計劃。

參與者首先要接受物理治療師評估，並參加運動相關的教育講座，期間亦曾會到社區服務單位，透過器械進行物理治療及訓練。參與者亦獲派發家居運動儀器，包括健康手環，水啞鈴、強化肌力的彈力帶，在家進行自我監察，並透過明愛專上學院物理治療學士課程師生設計的運動片段，進行心肺復康訓練。

經兩個月復康訓練 身體各方面表現有進步

明愛專上學院助理教授蔡靜雯表示，參與者完成兩個月復康訓練再接受物理治療師評估，顯示他們的身體在各方面都有進步，例如他們在｢六分鐘步行耐力測試｣中，平均步行距離提升近 20%、上下肢肌肉力量平均有 10%的提升，而參與者肺功能平均提升了 5%，平衡力及步行速度則提升了 12.6%。

計劃參與者林女士示，參與計劃後養成了每天運動的習慣，感身體機能大有改善。（機構提供）

參與者：確診初期感辛苦 現身體機能大有改善

參加計劃的新冠肺炎康復者林女士表示，確診初期的兩、三天非常辛苦，康復出院後需作三個月一次的定期覆診。在參與計劃後，她養成了每天運動的習慣，早上拉筋及使用簡單運動儀器鍛鍊身體，並每天步行達一萬步，每日運動使她感覺身體機能較染疫前大有改善。

有好心鄰居幫長者報名 礙於家屬考慮未能成事

聖公會福利協會高級物理治療師黃國昌坦言，計劃在開始招募及聯絡染疫長者方面曾遇上不少困難，但亦有溫馨插曲，例如有好心鄰居，為隔壁染疫獨居長者致電報名參加計劃，希望幫助活動能力下降的年老病者。不過，他指事件最終在患者家人考慮下而未能成事，認為情況亦反映，社區當中有不少需要關顧的隱蔽長者。

陳肇始：政府不會忽略康復長者

食物及衞生局局長陳肇始則透過視像發言，稱政府不會忽略康復長者的狀況，亦高興見到今次計劃透過「醫社」合作，為病癒長者進行心肺功能評估及復康訓練，讓長者回歸健康生活。

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