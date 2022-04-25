疫情︱童心抗疫派30萬份中央援港物資包　郭基煇：望能宣傳關愛

新冠疫情嚴峻，社會上有不少聲音要求政府向復課同學派發快測包，青少年抗疫連線則發起「中央援港 - 童心抗疫YouAndMe」活動，向全港基層困難青少年及兒童家庭派發30萬份援港物資包，包括成人及兒童口罩、快速檢測包、上網數據卡、大灣區資訊通及青年卡等。



今日(25日)在保良局林文燦英文小學有派發抗疫物資活動，早上9點立法會議員兼香港青年聯會主席梁毓偉、香港青年聯會常務副主席楊政龍、文詩詠校長與一眾義工共同準備物資包，而小朋友在11時半陸續領取援港物資包。

新鴻基地產執行董事郭基煇亦有到校舍參與派發行動，並指活動很有意義。他說︰「感謝中央，希望大家同心協力，盡快通關，透過呢次活動宣傳關愛，一齊建設香港未來。」更稱「復課好有意思，頭先同小朋友傾左一陣計，佢地可以翻翻學都好開心，希望可以帶到少少既關懷俾佢地。」

今日前來領取物資包的其中一名小朋友曾凱嵐表示，香港抗疫已有兩年多時間，不時可在電視上見到市民「周圍撲物資」，今日收到物資包很開心，希望港人齊心抗疫，努力加油。「童心抗疫YouAndMe」抗疫包只派發予已登記人士，而活動將於4月30日完結。