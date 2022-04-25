確診大廈｜3,334幢上榜　包括九肚山澐瀚洋房、影灣園Harston

本港確診數字連日下降，第五波疫情漸趨平穩，確診大廈數字亦有所減少。根據衞生防護中心昨日（24日）公布的確診大廈名單中，有3,334幢大廈上榜，較前日（23日）再減少470幢。18區之中以沙田區最多大廈上榜，共309幢，其次為觀塘區及元朗區，分別有292幢及289幢。新增大廈當中，沙田九肚山大宅澐瀚洋房榜上有名，元朗洋房屋苑溱林洋房亦是新上榜大廈。

此外，多幢豪宅及中產屋苑仍在榜上，包括何文田半山壹號、淺水灣影灣園Harston、屯門青麗灣別墅及大埔比華利山別墅等。



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3,334幢大廈上榜 較前日減470幢

據衞生署衞生防護中心最新確診大廈名單，昨共3,334幢大廈上榜，顯示該些大廈過去14天曾出現確診者，整體數字較前日3,804幢減少470幢。18區之中，沙田區有309幢大廈榮登榜首，新上榜大廈包括位於九肚山的豪宅屋苑澐瀚洋房，該屋苑主要為洋房及獨立屋。

水泉澳邨合計14幢上榜 沙田第一城亦有12座

沙田區其餘新上榜大廈包括水泉澳邨明泉樓、沙田中心海寧大廈及海典居3座等。近日不斷被圍封強檢的水泉澳邨，則合計有14幢大廈上榜；大型私人屋苑第一城亦總共有12幢大廈榜上有名。

觀塘區292幢上榜 元朗區289幢

觀塘區為第二多大廈上榜地區，共有292幢，新上榜大廈包括和樂邨居安樓、平田邨平信樓、康栢苑榮栢閣及德福花園B座等。該區麗港城合計已有13幢大廈上榜；德福花園則有7幢。

至於元朗區則有289幢大廈有確診者，新增大廈包括位於洪水橋的洋房及獨立屋屋苑溱林洋房，另外亦有采葉庭6座、竹坑村及明麗花園等；天水圍嘉湖山莊仍有16幢大廈上榜，錦綉花園亦有6幢。

▼4月25日 確診大廈全名單▼



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半山壹號等豪宅續上榜

昨日新增大廈中，仍有不少豪宅及中產屋苑，包括何文田半山壹號、淺水灣影灣園Harston、屯門青麗灣別墅及大埔比華利山別墅等；多個大型私人屋苑仍有不少幢大廈上榜，其中太古城有14幢、黃埔花園有23幢、將軍澳日出康城亦有15幢。

另外，政府及紀律部隊宿舍方面，仍有22幢大廈上榜，包括栢道25號政府宿舍A座、芬園已婚警察宿舍1座、青衣已婚警察宿舍B座及上水紀律部隊宿舍A座等；而城大大學生宿舍第四期舍堂亦榜上有名。

▼4月24日，水泉澳邨樂泉樓封區檢測▼

