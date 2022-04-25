復課｜單日呈報19宗陽性　3患者上周曾上學　有學校師生先後感染

本港疫情緩和，不少學校陸續復課，衞生署今日（25日）接獲19宗來自學校的陽性呈報個案，涉及13名學生及6名老師，衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，其中一間學校上周有教師確診，今日就有學生染疫，惟兩人並無見面，估計較大機會在社區或受家人傳染；而今日8宗快速檢測呈陽性個案中，則有3人上周有上學。



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



+ 2

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，至今有600多間已復課，共有19間學校錄得個案，涉及13名學生及6名老師，分別是14宗經快速檢測呈陽性、5宗是經核酸檢測呈陽性；而快速檢測呈陽性個案中就有8宗是今日呈陽性，4宗昨日呈陽性，2宗前日呈陽性；至於今日8宗快速檢測呈陽性個案中，5人沒返學，其餘3人上周有上學。

料校園傳播機會不大

張竹君續指，其中有一間學校上周有老師曾經陽性，今次輪到學生，惟認為「大家無見面，唔同班，因社區有個案，好大機會是社區或家人感染」，表示只要沒有在學校出現爆發情況，局方暫時都只會就相關情況進行觀察，料校園傳播機會不大。她相信學校每日進行快測，會更容易找到爆發情況。

▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼

