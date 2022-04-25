警隊「二哥」郭蔭庶退休　「理大圍城」指揮官周一鳴接棒

警隊高層大執位，警務處副處長（管理）郭蔭庶即將退休，高級助理處長周一鳴獲委任為下任副處長，由本月28日生效，與警務處處長蕭澤頤和副處長（行動）袁旭健組成「鐵三角」。據了解，周一鳴在2019年處理「理大圍城」有功，其後3年間連跳三級，更被視為下任「一哥」大熱。



警務處高級助理處長周一鳴獲委任為警務處副處長，接替即將退休的副處長（管理）郭蔭庶，由本月28日生效。（資料圖片/蔡正邦攝）

刑事及保安處處長周一鳴在2019年嶄露頭角，最為人熟悉是「化解」「理大圍城」危機，被視之為警隊「明日之星」，他翌年升任助理處長，之後3年內「三級跳」，一直升至副處長。警隊流傳，在新界南總區指揮官麥展豪放棄「登頂」，及前國安處處長蔡展鵬「墮馬」後，周一鳴已「跑出」成為下任「一哥」大熱。

警隊未來一年陸續有高層退休，警務處處長蕭澤頤明年屆滿退休年齡，未知會否如前「一哥」盧偉聰般獲政府延任，以處理警隊接班工作；副處長（行動）袁旭健及副處長（國家安全）劉賜蕙，分別於明年及今年下旬達退休年齡，當中接捧劉賜蕙的人選備受關注。

警務處高級助理處長周一鳴獲委任為警務處副處長，接替即將退休的副處長（管理）郭蔭庶，由本月28日生效。（余睿菁攝）

曾被借調法國里昂國際刑警秘書處

據警務處資料顯示，候任副處長周一鳴現年49歲，於1995年加入香港警隊，任職督察。大部分時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集工作。其間，周一鳴累積了豐富的刑偵調查、刑事情報及政策制定的工作經驗。

2010年，周獲晉升為警司並服務於刑事總部。他其後於2012至2013年被借調法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。2013年，周晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官。2016年他擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。

2017年，周一鳴任職油尖警區的區指揮官，及至2019年初，他獲委任為九龍西總區副指揮官。2020年2月，周先生擢升為助理處長，先後掌管行動部及人事部。周一鳴於2021年1月晉升警務處高級助理處長，出任人事及訓練處處長。同年8月，接任刑事及保安處處長。