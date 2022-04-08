新戰術巴士年中交付警隊PTU　加強防暴裝置　七一回歸周年服役

警隊近年積極提升裝備，《香港01》今年1月引述消息指，警隊早前購入50部新款「加大碼」戰術巴士，年初已有兩部抵港，供警察機動部隊（PTU）使用率先試用。

警方今日（8日）證實消息，新的戰術巴士將於今年第二季開始交付，首8輛將由PTU接收，預料會在今年七一回歸25周年正式服役，而衝鋒隊及快速應變部隊明年亦會陸續接收新車。



由Benz出產 小窗口可發射催淚彈

警方今午在Facebook專頁發文指，全新設計的警察機動部隊「戰術巴士」，將於今年第二季開始交付，首8輛巴士先由PTU接收，交予相關大隊先行使用。

根據當局發布的照片，新戰術巴士由汽車品牌平治Benz出產，採用不透明車窗，與懲教署押解犯人車輛相似，外面的人無法窺視車內情況。另外，車窗外部亦加裝了整幅鐵網，車身亦設有三個小窗口，據了解，小窗口可在「緊急」時用作發射催淚彈，

新車是將供予警察機動部隊（PTU）使用作戰術巴士，並採用了不透明車窗，外面的人不能窺視到內部情況。

警方：新車加強防暴配置

警方指，新的戰術巴士加入多項嶄新的設計以提高性能及安全，確保警隊整體的行動效能。該巴士的載貨量、承重量、車廂設備、貨架和座位設計等均與以往的中型巴士有分別，並加強了針對防暴的配置，包括防暴車頭玻璃，防爆輪胎及強化前保險槓等，以配合前線同事於行動及小隊上的需要。

01年初報道：可360度環視周邊環境

《香港01》年初引述消息指，警隊購入的「加大碼」戰術巴士已到埗，屬中型旅遊巴士體積，新車主要用於運載人員，內部空間較舊款同類型車寬敞，料可供18至20人乘搭，相信有助全幅裝束人員加快上落車速度，車尾位置可載更多裝備。

消息又指，新款車亦加強了防禦能力，車頂設有多個監視鏡頭，司機可360度環視周邊環境。據了解，全車採用不透明車窗，類似懲教署押解犯人車輛，外面的人不能窺視到內部情況。車窗外部亦加裝了整幅鐵網。