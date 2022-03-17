警隊高層執位　國安處總警司掌警察學院　兩女將擢升總警司

警隊近日陸續有高級警官升遷，據了解，警務處處長將於周五（18日）正式派發「升職信」，當中兩人擢升助理處長，分別是今日升任助理處長（特別職務）（支援）的警察公共關係科郭嘉銓，及接替警察學院院長的國安處總警司王忠巡；另有三人升任總警司，當中有兩名「女將」，分別是出任葵青警區指揮官的譚雅靜，和警察公共關係科總警司的曾淑賢，將軍澳警區指揮官將由麥文禹出任。



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據了解，除了今日升任助理處長（特別職務）（支援）的原警察公共關係科總警司郭嘉銓，總警司王忠巡亦升任助理處長，接替退休的警察學院院長張靜。王忠巡曾隸屬刑事情報科（CIB），為刑偵精英，曾被抽調入警隊國安處。

警隊近日陸續有高級警官升遷，至少5人獲派發「升職信」。（資料圖片）

譚雅靜接替謝振中 任葵青警區指揮官

據悉，升遷名單中尚有3人擢升總警司，西九龍總區高級警司（行動）譚雅靜將會升任葵青警區指揮官，接替早前借調至保安局，出任首席助理秘書長（特別職務）的謝振中；原任大埔警區副指揮官的高級警司曾淑賢，會接任警察公共關係科總警司空缺；機場區指揮官麥文禹會升任將軍澳警區指揮官。

此外，有指警務處副處長（管理）郭蔭庶，及行動處處長郭蔭庸兩兄即將相繼退休，下一輪升遷名單備受注視，警圈流傳被視為「一哥」大熱的刑事及保安處處長周一鳴將升任副處長。