保就業計劃2022｜黃傑龍：有助經濟復甦　7月企業或要搶人

政府最快下月初發放「保就業計劃2022」的補貼，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍於電台節目上表示，補貼「愈早、愈多、愈有用」，指保就業已「氹到」企業多捱兩個月，相信對經濟復甦絕對有幫助，甚至7月前會出現請人難的「開心的煩惱」。



勞聯副主席譚金蓮於同一節目上表示，「保就業計劃2022」雖然可保到人頭，但僱員實質人工或仍然會減少，認為應加入實名制，要求僱主保存僱員紀錄，政府抽查時再提供作審核。



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有飲食企業近月苦苦支撐 只為等保就業補貼

黃傑龍指，是次保就業與上期不同，是在企業重開時復甦才提供補貼，有企業咬緊牙根撐着，只為等保就業補貼。他認為，補貼對經濟反彈有幫助，不過未來3個月即使沒有資助，只要政府不要再收緊社交距離措施，業界都應可止血，是次補助冀可有「滴漏效應」，讓僱主或可有餘錢交租或還債。他預期，只要疫情維持穩定，7月前甚至可能出現搶人情況，屆時就是「開心的煩惱」。

問到會否擔心員工辭職，令企業未能達到承諾聘用人數而遭罰款，黃表示，辭職通知期要一個月，相信不會構成重大問題，但不會因而特意多請人，從而變相懲罰自己多支付數倍人工。他認為，如政府訂立人手流失超某個百分比才屬違規會較好，但估計政府想簡化程序，故未有推行。

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工會倡用實名制防顧員被減人工

勞顧會僱員代表、勞聯副主席譚金蓮則指，是次保就業雖有改善到上期計劃所出現的問題，但指出計劃無採用實名制，僱員的實質工資或仍有機會減少。她舉例指，有廚房師傅在疫情前每月工資約3萬元，疫情下被減三分一工資，而在年初再被改為以日薪形式出糧，即使每月做足30日，都只有兩萬多元，在保就業下「人頭保到」，但實質人工仍被減少三分一。

譚金蓮續指，在沒有實名制下，僱主有機會減人工或解僱高年資人士，並再作另外招聘。她更指現時失業率高，並可預見會持續橫行，故建議政府可以要求企業保存員工薪金紀錄，抽查時要求展示去年薪酬情況，以達到保障僱員薪金能夠維持相若水平的效果。

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