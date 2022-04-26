保就業計劃2022｜監察員工流失阻「肥上瘦下」　惟難以嚴格執行

政府昨日（25日 ）公布「保就業計劃2022」詳請，預計有160萬名僱員可受惠，亦加入多項新措施，以避免上期保就業計劃所出現的問題。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，兩年前確有出現「肥上瘦下」情況，指是次會檢視僱主的強積金戶口，若發現有大規模異常的員工流失或分布改變，會要求取得更多資料，但認為出現「炒高薪請低薪」的情況難以即時判斷為違規，指「唔可以咁嚴格」。



何佩玲於港台《千禧年代》表示，預計是次有16萬僱主申請「保就業」計劃，較去年多約一萬名僱主，估算有160萬名僱員受惠，較上期少30多萬人，主要原因是次新增了剔除名單。

「保就業計劃2020」有山現「肥上瘦下」情況

她承認，兩年前確有出現「肥上瘦下」的情況，例如有僱主為僱員申請了8000元資助後，要員工放無薪假，只提供約2000元薪金，並把其餘6000元提供予較高薪僱員。她表示，是次保就業計劃，將會檢視僱主在5月至7月的強積金紀錄，會按3個分類申請的數字「數人頭」，不容許僱主把補貼「調來調去」。

她續指，會主動向僱主索取數據，把5至7月所聘請僱員以薪金水平作細分，並與舊數據比較，如發現員工流動出現異常，好像出現有大規模員工流失或員工薪金分布情況發生改變，就會要求僱主提交更多資料，但就「唔會咁換咗，就覺得僱主一定違規」。她又指，在社交距離措施放寬後，有行業表示請人有難度，不覺得僱主會貿貿然壓低僱員薪金。

何佩玲承認之前的保就業計劃，確有出現「肥上瘦下」的情況。

違規顧主需交還補貼外 另繳10%罰款

政府會把工資補貼分4期發放，7月的補貼會先發放70%，之後再發放餘下30%，以便當發現有企業在5月及6月時違規，就可以透過扣除未發放的補貼作為罰款。何說，是次容許僱主可更改承諾僱員人數，令補貼可以更「貼市」，為僱主提供彈性，同時認為罰則上可以增加，公司若沒有聘用所承諾的人數，於交還補貼外還要再繳付10％罰款。

若員工辭職致僱主未能達到所承諾的僱員人數，何表示，仍然都會是由僱主承擔，指僱主應能預計到有關情況，或多聘一兩名員工，以避免有關情況而被罰錢。她認為，加重罰則後，希望政策的效果更好，指兩年前計劃逾95％僱主均守法守規。

▼「2022 保就業」計劃受限名單（只限僱主）▼

