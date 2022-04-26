涉非禮表妹迫口交　被揭發後在家庭會議跪地認錯　少年認罪候判

18歲少年自表妹11歲起多番非禮對方，涉趁表妹到家中過夜時強迫對方口交，更在對方口中射精，又曾指插表妹的陰道、摸胸等，事件揭發後，少年曾在家庭會議上跪地認錯，但事件終報警處理，並發現少年曾向表妹友人透露，稱自小六便喜歡上表妹。少年今（26日）在高等法院承認非禮等四罪，法官先為被告索取感化和教導所等4份報告，押後至5月17日才判刑。



現年18歲的被告承認3項非禮和1項向16歲以下兒作出猥褻行為罪。控罪指，他在2018年7月至2020年11月期間，3度非禮女童X及曾對她作出猥褻行為。案發時X年僅11至13歲。

被告曾指插X的陰道 以及用下體觸碰她的私處

案情指，現年15歲的女童X是被告的表妹，而被告與X兩家人關係密切，二人不時會去對方家中過夜，X在2020年11月25日就失眠問題求醫時，向醫護人員透露自己自小六起，就被表哥性侵。

X在錄影會面指，首次侵犯事件發生在她11歲，當時她準備升中，有晚她到被告家過夜睡覺時，突然感覺到有人親她嘴唇，她睜眼發現對方是被告，但她即轉身不理會被告。

第2次事件同樣在X到被告家過夜時發生，X睡覺時感到有東西碰到她的嘴唇，睜眼發現為被告的下體，被告之後強迫X替他口交，並在她的口內射精。另一次事件則涉及，被告到X家中過夜時，被告趁機指插X陰道，又以下體觸碰X的私處。

被告曾向他人透露 自小六便喜歡上表妹

最後一次事件發生在X生日前一天，被告到X家中，並給500元予X作為生日禮物，之後卻突然拉下褲子，X認為被告想自己替他口交，於是叫他穿好褲子及離開，但被告仍摸她的胸部，又在自己下體附近有所動作，更要求X親吻自己。

X在最後一次事件後，向好友透露事件，而X的家人終輾轉得知侵犯事件。被告其後在家庭會議上跪地認錯，但事件最終報警處理。此外，WhatsApp對話顯示，被告曾向X友人透露，他自小六便喜歡上X。

心理學家指X出現創傷後壓力症候群 有自殺及自殘傾向

心理學家指，X在被侵犯的3年內都活在恐懼中，亦出現創傷後壓力症候群，心情抑鬱、有自殺及自殘傾向。

控方在庭上指，事主不想回憶事件，因此不會索取其創傷報告。辯方求情時指，案件對事主有影響，但她現已康復。而法官在量刑前，先為被告的感化、勞教中心、教導所和心理報告，把判刑押後至5月17日。

案件編號：HCCC13/2022