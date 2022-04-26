涉旺角參與暴動 潛逃1年後再被捕 18歲學生被判入教導所

18歲男學生3年前在旺角參與暴動，但獲法庭保釋後未按時應訊，以致法庭要下達拘捕令，男生終在1年後再被捕。他早前承認暴動及不依期歸押罪，求情指當年受朋輩受影響而參與，法官今日（26日）判刑指，暴動情節嚴重，考慮到被告需要長時間的紀律訓練，助他更生及防止重犯，決定判他入教導所。



被告曾俊傑（18歲，學生）被控於2019年9月22日在旺角太子道西與彌敦道交界參與暴動，及在2020年4月27日未按照法庭的指定歸押。

求情指受朋輩影響才參與暴動

案情指，2019年9月22日，大批示威者聚集在旺角警署附近，他們塗污警署外牆、縱火等，而示威者縱火時，被告站在示威者前線，又曾向火堆投物等。被告於當年9月26日獲法庭保釋後缺席法庭聆訊，至去年5月10日再在秀茂坪一單位被捕。

辯方求情指，被告事發時年輕，受朋輩影響才參與暴動，之後害怕面對自己的錯誤及家人，所以才躲藏達1年，現時已反省。

指本案的暴動情節嚴重

法官判刑指，考慮到暴動規模、對公眾及警民關係的影響，認為本案的暴動情節嚴重，亦涉預謀，但留意到本案被縱火的位置屬馬路中央，而非民居或警署外。

法官又指，被告在報告中承認當時受社交媒體影響，現已明白要透過合法途逕表達意見，考慮到被告需要長時間的紀律訓練，助他更生及防止重犯，決定判他入教導所。

案件編號：DCCC 556/2021