11男女涉禁蒙面法衝突　官稱在場不作聲也屬參與　全部暴動罪成

2019年10月6日禁蒙面法生效後翌日，港九多區有人聚集，灣仔一帶亦有示威活動，至傍晚演變成暴動，多人被捕，其中7男4女被控暴動及使用蒙面物品等罪名，他們早前經審訊，案件今(23日)在區域法院裁決，法官林偉權指眾被告不是僅身在現場，而是藉現身於暴動集結去壯大暴動人群聲勢，借此鼔勵或支持其他暴動者，即使他們在場不作一聲，或沒作出破壞社會安寧的行為，也是參與了暴動，須負上刑責，裁定11名被告全部「暴動」罪成，並把案件押後至5月7日判刑，並會為3名不足21歲的被告索取教導所報告，及一名被告的背景及醫療報告，11人須還柙。



11名被告：仇銘芝、梁耀文、黎樂恆、何高僑、梁偉楓、林永聰、張鳳嬌、岑朗賢、蘇朗豪、余雪菁，及梁思婷，被控於2019年10月6日，與其他身份不詳的人士，在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍參與暴動。其中7名被告另被控使用蒙面物品，即口罩或防毒面具，另蘇朗豪被控在公眾地方管有攻擊性武器，即一支屬於3B級別的能發出雷射光的裝置，全部被告所有罪名成立。

2019年10月初，特首引《緊急法》定立《禁蒙面法》，之後連日出現示威及衝突。(詳看下圖)。

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指眾被告蓄意裝備自己並處於前線

林官在裁決時指出，眾被告當日走進案發地點的範圍直至被捕時，都不是因為路過或旁觀而出現，認為他們是蓄意裝備自己到軒尼詩道參與非法集結，並處於前線，即使知悉發生破壞社會安寧的情況，仍選擇留在現場，甘願成為暴動人群的一分子，並在警方推進時被捕。

身處現場壯大暴動人群聲勢

林官引用終審法院的判辭指，被告人僅在現場不算犯法，控方須證明被告人有意圖作出促進非法集結或暴動的行為。不過，被告人毋須作出太多行為，也會令自己成為鼓勵別人犯法的人。

林官續指，本案的11名被告留在現場，是想藉著自己現身於暴動集結，去壯大暴動人群的聲勢，借此鼔勵或支持其他暴動者，就算他們到場後不作一聲，或沒有親自作出破壞社會安寧的行為，也是參與該處的暴動，須負上刑責。他又裁定部份被告當時有使用蒙面物品，及藏有鐳射筆等罪名成立。

多名被告有防毒面具等物品

案情指，《禁蒙面法》在2019年10月5日生效後翌日，港九多區都有反修例示威遊行，其中在灣仔一帶的示威，延至近傍晚演變成暴動，警方需設防驅散，並拘捕多人，包括本案的7男4女被告，他們身上有長傘、防毒面具等物品，亦有部份當時有使用蒙面物品及有1人當時有鐳射筆。

案件編號：DCCC 1018/2020