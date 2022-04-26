9.29政總衝突｜三男暴動罪成　還柙到下月判刑

有市民於2019年9月發起「全球反極權」遊行，最終在多區爆發衝突。當日約有500多示威者在政府總部聚集，向政總投擲汽油彈和磚頭，警方則出動水炮車和發射催淚彈，事後多人被捕。其中涉案3名男子早前否認暴動罪受審，案件今（26日）在區域法院裁決，法官陳廣池指被告身上攜有不少示威者常用的裝備。雖然被告的裝束非唯一考慮因素，但法官稱不相信普通市民會身穿黑衣去到兵荒馬亂的現場，目的僅是作為旁觀者去「感受」動盪的氣氛，終裁定他們罪成。三名被告須還柙至5月24日判刑，以待索取背景報告。



三名被告：莫震宇（36歲，音樂制作人）、楊樂謙（21歲，學生）及李其浚（24歲，電腦技術員)，被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外，連同其他身份不詳的人士參與暴動。

法官指當日現場兵荒馬亂

陳官裁決時表示，不認同辯方指沒有片段拍到被告的行為及被捕的情況，其身上亦未有沾染水炮車射出的藍色液體，因而指拘捕警員作供時無中生有的說法。陳官認為暴動並不會在某時某刻突然停止，其中人數之多、範圍之廣大、人影重疊均可能導致片段未能捕捉到被告，但並不代表警方當日的拘捕行動並不存在，眾被告在現場被捕是不爭的事實。

陳官續指，莫、李二人當日攜有不少裝備，包括護目鏡、手套、防毒面具等，其中李身上的波子相信絕非作遊戲之用，而是用以放在地上使人滑倒。雖然被告的裝束並非唯一的考慮因素，惟陳官指當日現場兵荒馬亂，不相信被告會不知道當時發生了什麼事，認為普通市民不會身穿黑衣去到現場，只是想作為旁觀者去「感受」動盪的氣氛，亦不相信眾被告是「完全的被動地」在同日同時段在政總出現，認為唯一無可抗拒的推斷是他們均有參與暴動的意圖，終裁定他們暴動罪成。

案件編號：DCCC 969/2020