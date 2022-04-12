理大衝突｜12港人之一的港大生被告認暴動　同案11人周四開審

2019年11月警方圍堵理工大學，大批示威者和警方在校園外爆發衝突，逾200人被捕。其中一宗涉及13名被告的案件，今（12日）在西九龍法院開審，「十二港人」之一的郭子麟，亦是其中一名被告，他和同案另一被告承認暴動罪，案情指郭逃跑時手持打火機，另一被告則手持玻璃樽，樽口有白布，兩名認罪的被告，其案件押後至5月30日進行求情。餘下11人則否認控罪，其案件則押後至本周四（14日）開審。



13名被告：李卓珩（25歲，文員）、陳駿煒（26歲，地盤工）、劉嘉樂（25 歲，學生）、鄭家裕（32歲，攝影師）、林敏諾（24歲，學生）、廖卓賢（23歲，獸醫護士）、馬宇亮（26歲，學生）、謝澔庭（24歲，酒店接待員）、容家俊（25歲，倉務員）、勞尚文（24 歲，運輸工）、梁楀燊（20歲，學生）、張賀琪（30 歲）和郭子麟（20歲，香港大學學生），被控暴動及管有適合作非法用途的工具等15罪名。

控罪指眾被告於2019年11月18日，在窩打老道與咸美頓街交界的彌敦道，與其他人參與暴動。首八名被告及郭另被控管有適合作非法用途的工具、公眾地方管有攻擊性武器和管有管有物品意圖損壞財產罪，指他們於同月19日，在彌敦道525至543號一帶，管有一把鉗、板手和鎚等。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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兩被告認暴動罪

案件為區域法院案件，今安排在西九龍法院審理。被告林敏諾及郭子麟兩人認罪暴動罪，但否認另外兩罪，該些控罪保留在法庭檔案內不作起訴。

控方案情指，警方於2019年11月18日晚上，在彌敦道至加士居道處理示威活動。警員並於晚上約10時，在加士居道設立防線，及後推進至彌敦道至窩打老道交界，與示威者對峙。

警方估算示威者曾擲250枚汽油樽

示威者用雨傘築起陣地，又向警員掟汽油彈等。警方估算，示威者向警方投擲約250枚汽油彈。警員施發催淚彈，並於晚上11時許展開圍捕行動，兩名被名因此被捕。第五被告當時左手持玻璃樽，樽口有白布。他被制服時，玻璃樽跌倒地下破碎，有警員手指被碎片割傷至流血。郭子麟逃跑時手持打火機。

其餘11名被告否認控罪，案件押後至本周四（14日）開審。

控方要求飛虎隊警員匿名獲准

此外，控方申請把案中涉案的33名「飛虎隊」警員匿名，部份警員會在本案作供。控方解釋他們身份機密，若被公開會妨礙他們的工作。法官批准申請，下令不得報道或披露該些「飛虎隊」警員的資料，包括名字、警員編號和照片等。

案件編號：DCCC 768/2020、409/2021