兒童住宿監管 ｜料九月完成首階段檢討　會議文件將向公眾披露

社會福利署上周宣布成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，今日（26日）舉行首次會議，第一階段集中檢討為六歲以下兒童提供服務的留宿幼兒中心及設有住宿服務的特殊幼兒中心，預計於今年九月完成。據了解，為增加委員會透明度，會議文件將會向公眾披露。



委員會同意整個檢討分兩個階段進行，首階段集中檢討為六歲以下兒童提供服務的留宿幼兒中心，又稱留宿育嬰園及留宿幼兒園，及設有住宿服務的特殊幼兒中心，預計於今年九月完成。

第二階段則檢視其他兒童住宿照顧服務，包括兒童院及收容中心、男／女童院及宿舍，以及屬非院舍服務的寄養服務、兒童之家及輕度弱智兒童之家，預計於明年三月完成。

▼委員會建議檢討範圍▼



（一）服務規管及監察：規管措施、內部監控機制

（二）服務規劃及供應：服務需求、營運模式、人力及服務的銜接

（三）服務質素：員工培訓、服務表現標準、服務質素小組

社會福利署1月17日進駐「童樂居」



據了解，為增加委員會透明度，會議文件將會向公眾披露，亦會與立法會相關委員會交流，以持續向公眾交代進度。委員會除了由社署署長擔任主席，成員還會包括立法會議員、兒童事務專家、具相關經驗的福利機構代表、醫療及法律界的專家和商界代表等，稍後亦會向相關持份者蒐集意見。