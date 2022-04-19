童樂居虐兒案｜社署成立委員會檢視兒童住宿監管　明年3月交報告

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出兒童受虐事件，警方至今已拘捕34人。社會福利署今日(19日)宣布成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，全面檢視兒童住宿照顧及相關服務的監管，並提出改善措施，委員會包括14名非官方委員，勞工及福利局及香港警務處代表作為當然委員。



社署發言人表示，鑑於較早時有兒童院舍發生懷疑虐待兒童事件引起公眾廣泛關注，政府已即時採取連串跟進行動，確保相關院舍的運作符合服務質素的要求，令接受服務的兒童得到適切的照顧。為加強監管和提升服務質素，署方已按「優化整筆撥款津助制度檢討報告」中有關提升津助服務質素的建議，優先開展兒童住宿照顧及相關服務的檢討工作。

社會福利署1月17日進駐「童樂居」



社署署長任主席 委員包括狄志遠、鄧家彪

委員會由社署署長領導，委員包括立法會議員狄志遠及鄧家彪、兒童事務專家、具相關經驗的福利機構代表、醫療及法律界的專家和商界代表等，工作範圍包括：檢視現時的兒童住宿照顧及相關服務、各類服務之間的銜接及服務監管；確定需要改善的地方並制訂可行的改善措施；及就檢討內容提出具體建議，檢討工作由今年四月展開，預計於明年三月完成，完成後委員會會向兒童事務委員會及立法會福利事務委員會報告檢討結果。