上網電價下調回購價　黃錦星：成本已下調四成　計劃仍具吸引力

【上網電價】為鼓勵可再生能源發展，環境局於2018年推出「上網電價」計劃。環境局昨宣布削減上網電價的每度電回購價，由今日（27日）起把上網電價從原本的每度電3元至5元，下調至2.5元至4元。



環境局局長黃錦星今早於港台節目表示，由於過去三年，本地市場活躍，安裝太陽能板等工程的成本下調三至四成，故認為回購價下調後，計劃仍然有吸引力，而且原本已參與計劃的市民不會受影響，形容「愈早參加愈著數」，當局日後會再適時檢討價格。



上網電價計劃中，兩電以較高的價格，回購民間可再生能源系統所產生的電力。環境局昨宣布，由今日起，上網電價的每度電回購價，會由原本每度電的3元至5元，下調至2.5元至4元。市民一般在村屋屋頂安裝的太陽能發電系統，每度電回購價由5元降至4元。

回購計劃三年共收到兩萬個申請

黃錦星今早於港台節目《千禧年代》表示，過往安裝太陽能板發電機，回本期需約數十年，惟發電系統的壽命只有約20年，故私人投資者只有約200人，但上網電價計劃令回本期縮短至約十年，計劃推出三年至今有兩萬個相關項目申請。

環境局局長黃錦星（資料圖片／羅君豪攝）

問到為何下調回購價，黃錦星表示，過去三年市場發展健康活躍，安裝太陽能板發電機的成本下調三、四成，而且本身的回購價對市民亦相當優惠，故認為下調價格後，都仍然有吸引力。他續指，下調後的價格，仍較部份地區首次釐訂的價格為高，強調在成本下調之下，市民的回報不會減少。他又強調，原本已參與計劃的市民不會受是次下調影響，並指「愈早參加愈著數」，當局日後會再適時檢討價格。

環境局早前向立法會提交文件，建議把膠袋徵費上調至一元。（資料圖片／盧翊銘攝）

收窄膠袋豁免範圍 希望市民能物盡其用

另外，環境局亦計劃將膠袋徵費由現時的0.5元，上調至1元，並會收窄豁免範圍。主持人問到，購買外賣時，假如購買十個飯盒，會全數十個膠袋都獲豁免，抑或只有一個獲豁免，黃錦星回應稱，重點是物盡其用，視乎每個膠袋可放多少個飯盒，例如一個人買兩盒飯，一個膠袋理應可放兩個飯盒，故只有一個膠袋可獲豁免徵費。