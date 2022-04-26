上網電價明起最高削兩成半　村屋太陽能板電價回購減至每度電4元

【上網電價】為鼓勵可再生能源發展，環境局於2018年推出「上網電價」計劃。《香港01》今日（26日）率先報道，港府擬大幅削減上網電價的每度電回購價，最快本周內公布。

環境局隨後公布，考慮到近年發展分布式可再生能源系統的成本有顯著下降，決定在明日（27日）起把上網電價由現時每度電3元至5元，下調至2.5元至4元。市民一般在村屋屋頂安裝的太陽能發電系統，每度電回購價由5元降至4元，減幅達20%。

另外，當局亦公布推出協助私營界別，在室外停車場安裝太陽能光伏系統的便利措施，若能符合特定規定，並取得環境局政策支持，私營界別可在位於非住宅場所的地面，或主天台上較大型室外停車場泊車位，裝設不高於三米的太陽能光伏系統。屋宇署亦將就涉及的停車場泊車位給予全數總樓面面積寬免。



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上網電價計劃中，兩電以較高的價格，回購民間可再生能源系統所產生的電力。環境局表示，根據《管制計劃協議》，政府與兩間電力公司就上網電價及可再生能源證書價格進行周年檢視。在訂定上網電價價格時，政府與電力公司需要透過縮短系統的回本期至約10年提供足夠經濟誘因鼓勵私營界別投資發展可再生能源，同時需平衡上網電價對電費的影響。

回購價維持分三級 各減16.7%至25%不等

當局表示，考慮到近年發展分布式可再生能源系統的成本有顯著下降，政府和電力公司決定在明日起下調上網電價價格。價格繼續按發電容量分三級，第一級小於10千瓦，即多數村屋屋頂上的太陽能發電系統，兩電就每度電的回購價，會由5元降至4元；第二級超過10千瓦但不超過200千瓦，即一般建築物屋頂上的系統，每度電回購價由4元減至3元，減幅更達25%。至於第三級，超過200千瓦但不超過一兆瓦的系統，即大型的太陽能光伏系統則由原本每度電3元，減至2.5元。

港府強調，不少國家及地方類似計劃的價格水平，已按安裝可再生能源成本有所下降而逐步調整。隨本地可再生能源巿場發展下投資成本已大幅下降，可再生能源系統按新生效的上網電價價格仍可達至約10年的回本期，相信已提供足夠經濟誘因，繼續鼓勵公眾參與發展可再生能源。

環境局又表示，相對計劃推出前的10年間只有約200個私營可再生能源設備接駁至電網，兩間電力公司2018年至2022年第一季共收到超過2萬個申請，當中超過1.8萬個申請已獲批准，估計完成安裝後每年可生產接近3億度電，足以應付約9萬個家庭，即約相當於中西區的住戶總數的電力需求。

當局指在符合特定規定並取得環境局的政策支持下，私營界別可在位於非住宅處所的地面或主天台上的較大型室外停車場泊車位，裝設連支架不高於三米的太陽能光伏系統。（資料圖片）

露天停車場架設太陽能板 涉及泊位可獲總樓面面積全數寬免

至於便利措施方面，當局指在符合特定規定並取得環境局的政策支持下，私營界別可在位於非住宅處所的地面或主天台上的較大型室外停車場泊車位，裝設連支架不高於三米的太陽能光伏系統。

另外，屋宇署將提供快速審批服務，處理擬議在上述室外停車場豎設支承太陽能光伏系統的構築物建築圖則，審批時間將由現時60天加快至30天內完成。當局指施工同意書的申請亦可與建築圖則一併提交，供同步處理。

屋宇署亦將就上述由太陽能光伏系統覆蓋的非住宅處所的地面，或主天台上的較大型室外停車場泊車位，給予全數總樓面面積寬免。當局並接納以建築物最高的實用樓面空間之上的屋頂的平均高度計算建築物高度，釐定建築物的准許上蓋面積和地積比率。

中電︰77.2%申請個案涉村屋 新電價適用於新申請

中電表示，新的上網電價適用於所有新提交的申請，客戶經理會就最新安排通知客戶及其承辦商。而計劃推出以來，截至今年第一季中電已收到超過19,600份申請，其中約91%的項目已獲批准或已接駁至電網。申請中77.2%為村屋，4.7%來自工商客戶，5.8%來自住宅客戶及2.8%來自學校，其餘 9.5%來自包括康樂用地、建築地盤及貨倉等。