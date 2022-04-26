消息：政府擬削上網電價最快本周公布　每度電回購價5元或大降

為鼓勵可再生能源發展，環境局於2018年推出「上網電價」計劃，市民在屋頂等安裝太陽能板並接駁到電網，可獲兩間電力公司以最高5元一度電回購。

計劃實施近四年，有消息指當局將最快本周內公布調低回購價格，現時兩電向參與計劃用戶每度電收購價為3元至5元，研究削價方案包括每度電回購價減1至2元不等。而已參與計劃的市民則料不受影響，可享現行回購價。

有環保團體估計，政府削減上網電價主要原因，是現時太陽能板價格大減，加上回本期由以往約10年縮短到5至7年。不過另有環團擔憂，上網電價的回購價下調後，將影響市民參與意欲，申請數目會隨之減少，認為不應現時決定下調，建議待兩電的太陽能佔發電燃料組合1%至2%，達到目標後才削減。



現時上網電價分三級收費，多數村屋屋頂上的太陽能發電系統上網電價價格為5元，而一般建築物屋頂上的系統則為4元，大型的太陽能光伏系統則為3元。環境局局黃錦星日前在網誌中指，目前上網電價申請已超過兩萬宗，約90%已獲批，強調參考世界各地當技術漸見成熟，上網電價定價水平亦會適時逐步下調，預告當局快將公布價格檢討詳情。

《香港01》接獲消息指，當局最快於本周公布下調上網電價的回購價格，料下調後的新回購價介乎「四、三、二」或「三、二、一」。若以較辣的「三、二、一」方案推算，村屋屋頂上的太陽能發電系統上網電價，將由現時最高每度電5元降至3元，減幅將高達四成；大型的太陽能光伏系統每度電回購價，亦有機會由3元降至1元，減幅更達六成七。

現有用戶回購價已「鎖死」料不受影響

不過翻查當局過去提交立法會的文件，在可再生能源系統整個使用期內，用戶可收取的上網電價價格，將為參與計劃時的價格。即市民參與計劃時，回購價水平已「鎖死」，意味已參與上網電價的市民將不受影響。

余遠騁指即使下調上網電價價格，亦無損計劃吸引力。（資料圖片／梁鵬威攝）

余遠騁︰其他地方都係咁 過幾年就下調

世界綠色組織行政總裁余遠騁認為，當局下調價格主要有兩個考慮，包括太陽能板近年價格大幅下降，10年間減少約85%；而回本期亦由計劃剛推出的10年，縮短至現時5至7年便可回本。

不過余遠騁指，即使下調價格，亦無損上網電價吸引力，「係好正常嘅事，其他地方都係咁，過幾年就下調」。余又表示，下調價格後，理論上沒有參與計劃的市民，所交電費亦可減少，但料減幅極度輕微，「羊毛出自羊身上，𠵱家都係無參與嘅市民補貼有參與嘅人」。

綠色和平項目主任伍漢林則擔心，上網電價削減後，因回本時間將拉長，無可避免影響市民參與意欲。他認為，政府已訂立2035年前太陽能佔發電燃料組合1%至2%的目標，應待達到目標後，才下調上網電價的回購價格：「本身目標已經好低，未達到就減（價格），要達到就更加難。」他又強調，可再生能源「無人會嫌多」，故當局應趁成本下降「趁低吸納」，而維持現時上網電價價格已是最大誘因。

立會議員︰回本期勢拉長 憂窒礙可再生能源發展

立法會議員葛珮帆認為，上網電價推出後經過一段時間十分受歡迎，很多村屋亦有參與計劃，故對發展可再生能源有幫助。她指，每度電5元的回購價有吸引力，不過亦要一段時間才可回本，料調低價格後回本期更長，對市民或機構亦減少吸引力，擔心窒礙可再生能源發展。

新回購價削16.7%至25%不等 港府︰仍可約10年回本 相信已提供足夠經濟誘因

港府發言人表示，根據《管制計劃協議》，政府與兩間電力公司就上網電價及可再生能源證書價格進行周年檢視。在訂定上網電價價格時，政府與電力公司需要透過縮短系統的回本期至約10年，提供足夠經濟誘因鼓勵私營界別投資發展可再生能源，同時需平衡上網電價對電費的影響。

當局考慮到近年發展分布式可再生能源系統的成本有顯著下降，政府和電力公司決定在明日（27日）起，將上網電價由現時每度電3元至5元，調整至2.5元至4元水平，而可再生能源證書的定價則維持現時每度電五角的水平：

政府公布新上網電價三級回購價詳情︰

（一）可再生能源系統發電容量等於或小於10千瓦：每度電4元，較原安排減兩成

（二）可再生能源系統發電容量超過10千瓦但不超過200千瓦：每度電3元，較原安排減兩成半；

（三）可再生能源系統發電容量超過200千瓦但不超過一兆瓦：每度電2.5元，較原安排減16.7%。



政府發言人表示，上網電價計劃的成效顯著，兩間電力公司由2018年至2022年首季共收到超過2萬個申請，當中超過1.8萬個申請已獲批准，估計完成安裝後，每年可生產接近三億度電，足以應付約9萬個家庭電力需求。

港府續指，不少國家及地方類似計劃的價格水平，已按安裝可再生能源的成本有所下降而逐步調整。隨本地可再生能源巿場發展下，投資成本已大幅下降，可再生能源系統按新生效的上網電價價格，仍可達至約10年的回本期，相信已提供足夠經濟誘因，繼續鼓勵公眾參與發展可再生能源。」

《香港01》正就上網電價安排，向兩間電力公司中電及港燈查詢。